Это точно 2025 год? Цветочный магазин нарвался на критику из-за свадебного букета (фото)

Вместо положительных отзывов флористы получили массу возмущения

Магазин цветов "Бутон" из Лозовой Харьковской области попал в скандал. Бутик похвастался букетом, сделанным по мотивам известного российского сериала 90-х годов "Бригада".

Магазин показал несколько уменьшенную копию знаменитого "свадебного" веника для Саши Белого. В то же время, как пишет "Телеграф", творчество флориста нарвалось на критику.

"Тот случай, когда удивлены были все", — подписали в "Бутоне" данное изделие, очевидно, надеясь на восторженные отзывы.

Но в комментариях напомнили, что в августе "фанаты "Бригады" совершили массированную атаку на транспортную инфраструктуру в Лозовой, в результате чего были погибшие и раненные. В магазине же все равно решили сделать "трендовый букет".

В комментариях украинцы отметили, что по своему виду и количеству целлофана для упаковки этот "привет из прошлого" очень далек от идеального. Также пользователи удивляются, как такое возможно в 2025 году.

На данный момент в ленте магазина сообщение о букете отсутствует. Вероятно, оно было удалено.

Следует отметить, что тренд на подобные букеты начался в России еще два месяца назад. Сейчас его подхватили и в Украине.

О чем сериал "Бригада"

Уголовно-драматический телесериал в 2002 году снял режиссер Алексей Сидоров. Он состоит из 15 серий, события которых охватывают историю преступной группировки четырех лучших друзей в период с 1989 по 2000 год. В российской гангстерской саге друзей-уголовников играли Сергей Безруков, Павел Майков, Дмитрий Дюжев и Владимир Вдовиченков.

С 27 октября 2015 года сериал запрещен к показу на территории Украины.

Напомним, "Телеграф" писал, что в России растет спрос на картонные гробы. Они в разы дешевле деревянных аналогов.