"Портал у космос" знайшли у Києві: ця крамниця прославилась не дарма (фото)

Марина Бондаренко
Магазин із психоделічними товарами
Магазин із психоделічними товарами. Фото Колаж "Телеграфу"

Посеред столиці України є незвичайним магазин зі товарами, що світяться

У центрі Києва, на Андріївському узвозі, працює магазин, який схожий радше на артпортал у паралельний всесвіт — із психоделічними картинами, флуоресцентними фігурками та одягом, натхненним трансестетикою.

Його заснували два художники, а цього року бренд відзначає 25 років. "Телеграф" вирішив показати, що саме продає цей магазин.

Магазин психоделічного мистецтва "FluRAnet" на Андріївському узвозі, Київ
Інтер’єр магазину з яскравими флуоресцентними роботами

Як зазначено на сайті, ідея магазину "FluRAnet" — "будь-якими способами залишатися на зв'язку зі своїм внутрішнім космосом; мати портал у реальність своїх мрій та уяви відкритим та доступним 24/7". Асортимент охоплює авторські картини, одяг, рюкзаки, снуди, девайси для паління, сувеніри, аксесуари, кераміку та біжутерію.

Найбільшою популярність мають керамічні люльки й чашки для паління, а також мініатюрні фігурки та полотна, створені флуоресцентними акриловими фарбами. Ціни на ці товари коливаються від 7 до 35 доларів — приблизно 300–1500 гривень, якщо курс долара складатиме 42 гривні.

Товари магазину "FluRAnet" у Києві
Керамічні люльки та фігурки ручної роботи

Якщо дивитись, наприклад, одяг чи полотно зі зображенням, то футболку можна купити від 40 до 120 доларів, а картину — від 30 до 200 доларів.

Товари магазину "FluRAnet" у Києві
Психоделічні принти на футболках та полотнах

Подібні магазини в Україні, за даними сайту, існують лише в Києві, однак наразі, ймовірно, працює лише один — на Андріївському узвозі. Придбати речі можна також онлайн, через офіційний сайт бренду.

