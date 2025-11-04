"Портал у космос" знайшли у Києві: ця крамниця прославилась не дарма (фото)

Посеред столиці України є незвичайним магазин зі товарами, що світяться

У центрі Києва, на Андріївському узвозі, працює магазин, який схожий радше на артпортал у паралельний всесвіт — із психоделічними картинами, флуоресцентними фігурками та одягом, натхненним трансестетикою.

Його заснували два художники, а цього року бренд відзначає 25 років. "Телеграф" вирішив показати, що саме продає цей магазин.

Інтер’єр магазину з яскравими флуоресцентними роботами

Як зазначено на сайті, ідея магазину "FluRAnet" — "будь-якими способами залишатися на зв'язку зі своїм внутрішнім космосом; мати портал у реальність своїх мрій та уяви відкритим та доступним 24/7". Асортимент охоплює авторські картини, одяг, рюкзаки, снуди, девайси для паління, сувеніри, аксесуари, кераміку та біжутерію.

Найбільшою популярність мають керамічні люльки й чашки для паління, а також мініатюрні фігурки та полотна, створені флуоресцентними акриловими фарбами. Ціни на ці товари коливаються від 7 до 35 доларів — приблизно 300–1500 гривень, якщо курс долара складатиме 42 гривні.

Керамічні люльки та фігурки ручної роботи

Якщо дивитись, наприклад, одяг чи полотно зі зображенням, то футболку можна купити від 40 до 120 доларів, а картину — від 30 до 200 доларів.

Психоделічні принти на футболках та полотнах

Подібні магазини в Україні, за даними сайту, існують лише в Києві, однак наразі, ймовірно, працює лише один — на Андріївському узвозі. Придбати речі можна також онлайн, через офіційний сайт бренду.

