В этот магазин в Днепре можно было попасть едва ли не один раз в жизни: что продавали в "Юности"

Без приглашения или "нужных знакомств" дорога в торговый зал была закрыта

Несколько десятилетий назад в Днепре существовал особенный магазин под названием "Юность". Он располагался на проспекте Кирова, 78 (теперь проспект Поля). Попасть в "Юность" могли только молодожены или люди с влиятельными знакомыми.

рассказывает, каким был этот магазин и что в нем можно было приобрести.

"Юность", по сути, считался свадебным салоном. После подачи заявления о браке в ЗАГСе пара получала специальное приглашение в этот магазин. По воспоминаниям днепрян, приглашение в "Юность" могли и не дать, если молодожены отказывались от так называемого "комплексного обслуживания" в ЗАГСе.

Пригласительный в магазин "Юность". Фото Facebook/Николай Михайлов

Магазин занимал два этажа и делился на два отделения. Там продавали ткани, свадебные наряды, обувь, украшения, кольца и товары для семейного быта — все, что могло понадобиться молодой семье в начале совместной жизни.

Но в целом ассортимент был скромным. Только изредка в "Юности" появлялись редкие и дефицитные вещи. Но повезти могло не всем: кто-то случайно "выхватывал" нужный товар, а кто-то пользовался связями — без них в советское время было трудно что-либо достать. Были и те, кто шел на хитрость — подавали заявления в ЗАГС несколько раз — только ради того, чтобы снова попасть в этот магазин и купить хорошие туфли.

Обновленный магазин "Юность" в 1997 году

По информации ресурса "Наше місто Дніпро", "Юность" входила в систему городского промторга, а это значило, что поставки товаров шли из специальных фондов, распределявшихся по внутренним правилам. Поэтому в одних магазинах ассортимент был богаче, а в других — заметно беднее.

В 90-е "Юность" стал доступным для всех

В начале 1990-х система торговли изменилась. С переходом страны к рыночной экономике и появлением частных магазинов старые государственные точки постепенно исчезали. И "Юность" перестала существовать как свадебный магазин. В здании открылся продуктовый супермаркет "Рейнфорд", магазины одежды и игрушек, позже там располагался мебельный центр и супермаркет.

