Первый владелец проиграл его в карты: где в Украине есть полностью белый "Сахарный замок" (фото)

Шарловский дворец в Харьковской области изначально был усадьбой помещика, но позже его превратили в туберкулезный санаторий

В Харьковской области расположен Шаровский замок, построенный в неоготическом стиле. Этот дворец является одним из самых интересных памятников на востоке Украины, однако местами он находится в аварийном состоянии.

Замок еще называют "Сахарным" или "Шаривской жемчужиной". Он находится в поселке Шаровка, что в Богодуховском районе Харьковской области, и является частью дворцово-паркового комплекса, включающего усадьбу, парк и хозяйственные постройки. О его истории и интересных легендах расскажет "Телеграф".

Парадный фасад дворца с двумя башнями

История "Шаровской жемчужины"

Первыми владельцами земли и усадьбы были помещики Ольховские, которые построили дворец в стиле, популярном в Европе в конце XIX века. Они соединили новейшие архитектурные тенденции с природной красотой местности, создав гармоничный ансамбль зданий и ландшафта. Помещик Ольховский проиграл дворец в карты.

В 1860 году усадьба перешла к братьям Гебенштрейтерам из Германии, которые построили на холме замок с террасами и озеленили его редкими экзотическими растениями.

Шаровский дворец с высоты птичьего полета

В 1881 году дворец приобрел известный сахарный магнат Леопольд Кениг. При нем появились хозяйственные постройки, дом управляющего, конюшни, гаражи, фазанник и собственная электростанция. Парк был расширен и украшен новыми видами растений, учитывая местный рельеф и ландшафт.

Дом эконома

Хозяйственное здание

Фазанник

С 1925 года во дворце работал противотуберкулезный санаторий, который функционировал до 2008 года.

Архитектура и описание дворца

Шаровский дворец — двухэтажное белокаменное здание с парадным фасадом, обращенным на юг. Дворец насчитывает 26 комнат и три зала, среди которых большая гостиная, библиотека, бальный зал, бывшая бильярдная и жилые помещения. Центральная часть здания сохранила богатое убранство: камины из мрамора, изразцовые печи, резные деревянные панели, художественные плафоны и росписи стен.

Фасад Шаровского дворца

Левое крыло дворца выполняло хозяйственно-жилую функцию: кухня и жилые комнаты второго этажа были адаптированы для проживания пациентов санатория. Правое крыло — двухэтажная стеклянная галерея, построенная в 1920-х годах для нужд санатория.

Стеклянная галерея

Усадьба и парк

Террасы от дворца ведут в Шаровский парк площадью более 40 гектаров. Здесь растут старые дубы (один из них около 600 лет), ясены, голубые ели и другие деревья. Парк украшен живописными прудами, один из которых соединен каменным мостиком с "сахарной горкой".

Территория парка у Шаровского дворца

Современное состояние и реставрация

Дворец подвергся разрушениям: северный фасад находится в аварийном состоянии, отсутствуют водосточные трубы, что приводит к повреждению декора и росписей. Вход во дворец в настоящее время открыт для посетителей, кроме двухэтажной веранды и западного крыла.

В целом, на реставрацию дворца, по предварительным расчетам, необходимо 40-50 миллионов гривен. На реставрацию парка — 15-20 миллионов. Кроме того, ежемесячно на содержание дворцово-паркового ансамбля будет уходить не менее 50 тыс. гривен.

В перспективе на базе Шаровского дворца предусмотрено создание Международного центра культуры и искусств с выставками, фестивалями и культурными мероприятиями.

Легенды Шаровского дворца

"Сахарная горка"

По легенде, богатый сахарозаводчик Леопольд Кениг влюбился в местную красавицу и женился на ней. Когда молодая жена заболела туберкулезом, он создал дендропарк для ее прогулок и посадил липовую аллею, которая сохранилась до сегодняшнего дня. Зная о тяжелой болезни жены, Кениг исполнял все ее желания. Одним летом она захотела покататься на санях, и магнат засыпал ее любимую горку тоннами сахара, чтобы она могла кататься вместе с местными детьми.

"Камень любви"

Во время поездки жены на морской курорт у нее случился роман на стороне. Кениг узнал об измене, но не упрекал ее, а установил в парке каменный валун, на котором она погрузилась в любовную связь с другим. Он стал символом супружеской неверности. Камень до сих пор можно увидеть на одной из аллей дворца.

Как туда доехать

Автобусы в Шаровку отправляются с автостанции возле Центрального рынка (станция метро "Центральный рынок"). Прямого рейса в поселок нет — нужно сесть на автобус Харьков — Краснокутск и попросить водителя совершить остановку у поворота на Шаровку, после чего пройти в поселок около 2 км пешком.

На обратном пути поступайте так же: выйти на поворот и ждать рейсового автобуса в Харьков. Обратите внимание, что автобусы перестают ходить довольно рано, поэтому уточняйте расписание заранее.

