От него фанатеют даже через 36 лет: какой фильм покорил мир в 1989 году

Режиссер этого фильма — Стивен Спилберг

В 1989 году мир увидел настоящий триумф Голливуда — премьеру ленты "Индиана Джонс и Последний Крестовый Поход", которая мгновенно стала культурным феноменом и самым прибыльным фильмом года. Режиссер Стивен Спилберг и продюсер Джордж Лукас снова объединили усилия и подарили зрителям очередное увлекательное приключение археолога в исполнении Гаррисона Форда.

Фильм собрал в мировом прокате более 474 миллионов долларов, опередив все остальные релизы 1989 года, включая "Назад в будущее II" и "Бэтмен" Тима Бертона. По данным Box Office Mojo и IMDb, эта часть культовой франшизы стала настоящим хитом в прокате.

Сюжет фильма разворачивается в 1938 году. Индиана Джонс узнает, что его отец, профессор Генри Джонс-старший (в исполнении Шона Коннери), исчез во время поисков Святого Грааля — легендарной чаши, которую, по преданию, использовал Иисус на Тайном ужине. Чтобы спасти отца и остановить нацистов, также охотящихся за артефактом, Инди отправляется в опасное путешествие, ведущее его от Венеции к пескам Иордании.

Кадр из фильма "Индиана Джонс и Последний Крестовый Поход"

Критики высоко оценили картину, динамику сюжета и кинематографический размах. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг более 80% положительных рецензий, а киноманы еще называют его лучшей частью франшизы.

Спустя десятилетие после премьеры "Последний крестовый поход" остается образцом приключенческого кино, в котором идеально соединились история, мистика и человеческие чувства. Это не просто блокбастер, а фильм, определивший целую эпоху кинематографа конца 80-х.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самом плохом фильме в истории. Он настолько плох, что стал культовым.