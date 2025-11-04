Від нього фанатіють навіть через 36 років: який фільм підкорив світ у 1989 році
Режисер цього фільму — Стівен Спілберґ
У 1989 році світ побачив справжній тріумф Голлівуду — прем’єру стрічки "Індіана Джонс і Останній Хрестовий Похід", яка миттєво стала культурним феноменом і найприбутковішим фільмом року. Режисер Стівен Спілберґ та продюсер Джордж Лукас знову об’єднали зусилля і подарували глядачам чергову пригоду відважного археолога у виконанні Гаррісона Форда.
Фільм зібрав у світовому прокаті понад 474 мільйони доларів, випередивши всі інші релізи 1989 року, включно з "Назад у майбутнє II" та "Бетменом" Тіма Бертона. За даними Box Office Mojo та IMDb, саме ця частина культової франшизи стала справжнім хітом у прокаті.
Сюжет стрічки розгортається у 1938 році. Індіана Джонс дізнається, що його батько, професор Генрі Джонс-старший (у виконанні Шона Коннері), зник під час пошуків Святого Грааля — легендарної чаші, яку, за переказами, використовував Ісус на Таємній вечері. Щоб урятувати батька і зупинити нацистів, які також полюють за артефактом, Інді вирушає в небезпечну подорож, що веде його від Венеції до пісків Йорданії.
Критики високо оцінили картину, динаміку сюжету та кінематографічний розмах. На сайті Rotten Tomatoes фільм має рейтинг понад 80% позитивних рецензій, а кіномани досі називають його найкращою частиною франшизи.
Через десятиліття після прем’єри "Останній хрестовий похід" залишається зразком пригодницького кіно, у якому ідеально поєдналися історія, містика й людські почуття. Це не просто блокбастер, а фільм, який визначив цілу епоху кінематографа кінця 80-х.
