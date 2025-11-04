Сливается с листьями: в украинском лесу заметили редкую птицу-"невидимку" (фото)

Особенность этого пернатого — необычайно большой клюв

В лесах Кривого Рога заметили необычную птицу-"невидимку" — слукву лесную или вальдшнепа. Обычно пернатый ведет ночной образ жизни и встретить его днем — огромная редкость.

Что нужно знать:

Вальдшнеп — лесной кулик из семейства бекасовых, который славится своим покровительственным коричнево-серым окрасом, который помогает ему маскироваться среди листвы

Птицу в основном можно заметить только ночью

В объектив фотографу попал вальдшнеп, который сливался с листьями

Запечатлеть птичку удалось фотографу-анималисту Виктору Севидову. Соответственная фотография была опубликована в социальных сетях.

Эту птицу еще называют "невидимкой", потому что она буквально сливается с окружающей средой и заметить ее крайне сложно.

Главные отличия этого пернатого — длинный клюв и пятнистый окрас.

Вальдшнеп в лесу. Фото: Виктор Севидов

Интересные факты о вальдшнепе

Название вальдшнеп имеет немецкое происхождение и аналогично слову Waldschnepfe (буквально — лесной кулик).

Эта птица довольно крупная, размером с сизого голубя. Длина тела 33—38 см, размах крыльев 55—65 см, масса 210—460.

Вальдшнеп. Фото: Википедия

Окрас — в целом ржавчато-буроватый, с чёрными, серыми или рыжими пестринами в верхней части тела. Низ более бледный — кремовый либо желтовато-серый, с чёрными поперечными полосами. Такой окрас хорошо камуфлирует, маскирует птицу на фоне прошлогодней листвы.

Глаза у птички расположены высоко и заметно сдвинуты назад — так, что круговой обзор увеличивается до 360°.

Обычно вальдшнеп — молчаливая птица, за исключением брачного периода.

Вальдшнеп. Фото: Википедия

