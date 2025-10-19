Украинский виноград - самый вкусный. 5 лучших отечественных сортов с фото
-
-
Называем новые гибридные сорта винограда, выведенные в Киеве, Запорожье, Никополе и других уголках Украины
Украинская земля богата не только плодородной землей, но и настоящими талантами. Вы думаете, что только за рубежом создаются новые сорта винограда? Вовсе нет. Хотим представить вашему вниманию пять гибридных форм винограда украинской селекции, которые подарят достойный урожай всем, кто его посадит. Особо стоит подчеркнуть, что речь идет хотя и о новинках, но этот виноград уже сумел зарекомендовать себя в самой лучшей стороны.
Цимус
На пятое место нашего рейтинга претендует виноград Цимус, который был создан Олегом Михайловичем Писанкой из Никополя. Ультраранний срок созревания, приятный солнечный цвет ягод и отсутствие косточек — не полный перечень достоинств. Главное в Цимусе — вкус, краткое описание которого и заложено в названии "цитронный мускат".
@semcirina в первых числах августа созревают кишмиши Цимус и 342-й (Венгерский), сравниваем эти гибридные формы #виноград #кишмиш #uva #grapes #seedless ♬ original sound - TikTok.200
Велес
Далее в рейтинге следует детище селекционера-виноградаря из Запорожья Виталия Владимировича Загорулько, кишмиш Велес. Просто гигантские грозди могут достигать 3 кг и даже больше. Привлекательный красно-розовый цвет и мускатный привкус — мимо такой красоты пройти просто нельзя.
Каталония
На третье место поместим результат упорных усилий Александра Васильевича Бурдака — виноград под названием Каталония. Очень ранняя темно-бордовая ягода с гармоничным вкусом и легким хрустом, достаточно неприхотливая, как впрочем и прочие перечисленные формы.
Рембо
Серебряную медаль рейтинга заслуживает Рембо. Эта форма выведена руками еще одного таланта из Запорожской области — Виктор Михайлович Калугин, автор нескольких десятков гибридов, каждый из которых внимания.
Рембо может похвастаться крупными ягодами, ранним сроком созревания, способностью долго висеть на кусту без повреждений: он не трещит, не атакуется осами. Гармоничный вкус с хрустом — такой ягоды можно съесть много, и каждый будет рад попробовать это чудо.
@semcirina Рембо, селекция Калугина, ранний, под нагрузкой будет на 20-е числа августа, сроки Аркадии. Устойчивый, неприхотливый при профилактических обработках. Вкусный, без муската, но очень приятная гармония.#grapes #виноградник #виноград #рембо ♬ оригинальный звук - Виноградник на Лавандовой
Слава Украине
Итак, лидер нашего рейтинга — Слава Украине. Такое патриотическое название дал винограду киевский селекционер Вишневецкий Николай Павлович. Крупные тяжелые грозди созревают в конце июня, приятная гармония во вкусе, привлекательный желтый цвет — любители винограда уже успели высоко оценить старания своего соотечественника.
@semcirina Виноград Слава Украине, селекция киевского нарсела Н.П.Вишневецкого. Сначала распространялся как Ранний Палыча, затем кто-то уверял, что это разные формы. Когда все прояснилось, любители солнечной ягоды высоко оценили этот замечательный виноград, достойный стать сортом. Слава Украины, ранний, созревает в начале августа, хорошо висит, в треске не замечен. Ягода тяжёлая, транспортабельная, вкус гармоничный, мякоть мясистая, осы обходят стороной.#виноград #uva #grapes ♬ оригинальный звук - Виноградник на Лавандовой
Перечисленные формы — далеко не полный перечень, ведь поклонники солнечной ягоды могут включить в этот список не 5, а 125 наименований или даже больше. Но для начинающих виноградарей эта пятерка лучших сортов может стать открытием и никогда не станет разочарованием.
