Украинский виноград - самый вкусный. 5 лучших отечественных сортов с фото

Называем новые гибридные сорта винограда, выведенные в Киеве, Запорожье, Никополе и других уголках Украины

Эти сорта никого не оставят равнодушным: Цимус Велес Каталония Рембо Слава Украине

Украинская земля богата не только плодородной землей, но и настоящими талантами. Вы думаете, что только за рубежом создаются новые сорта винограда? Вовсе нет. Хотим представить вашему вниманию пять гибридных форм винограда украинской селекции, которые подарят достойный урожай всем, кто его посадит. Особо стоит подчеркнуть, что речь идет хотя и о новинках, но этот виноград уже сумел зарекомендовать себя в самой лучшей стороны.

Цимус

На пятое место нашего рейтинга претендует виноград Цимус, который был создан Олегом Михайловичем Писанкой из Никополя. Ультраранний срок созревания, приятный солнечный цвет ягод и отсутствие косточек — не полный перечень достоинств. Главное в Цимусе — вкус, краткое описание которого и заложено в названии "цитронный мускат".

Цимус: желтый как сливочное масло и вкусный как… Цимус)

Велес

Далее в рейтинге следует детище селекционера-виноградаря из Запорожья Виталия Владимировича Загорулько, кишмиш Велес. Просто гигантские грозди могут достигать 3 кг и даже больше. Привлекательный красно-розовый цвет и мускатный привкус — мимо такой красоты пройти просто нельзя.

Велес — селекция В.В. Загорулько, шикарный кишмиш с огромным размером грозди

Каталония

На третье место поместим результат упорных усилий Александра Васильевича Бурдака — виноград под названием Каталония. Очень ранняя темно-бордовая ягода с гармоничным вкусом и легким хрустом, достаточно неприхотливая, как впрочем и прочие перечисленные формы.

Гроздь Каталонии затянула на 2.150 кг. Аппетитная красавица, не так ли?)

Рембо

Серебряную медаль рейтинга заслуживает Рембо. Эта форма выведена руками еще одного таланта из Запорожской области — Виктор Михайлович Калугин, автор нескольких десятков гибридов, каждый из которых внимания.

Рембо - очень хрустящий и вкусный

Рембо может похвастаться крупными ягодами, ранним сроком созревания, способностью долго висеть на кусту без повреждений: он не трещит, не атакуется осами. Гармоничный вкус с хрустом — такой ягоды можно съесть много, и каждый будет рад попробовать это чудо.

Слава Украине

Итак, лидер нашего рейтинга — Слава Украине. Такое патриотическое название дал винограду киевский селекционер Вишневецкий Николай Павлович. Крупные тяжелые грозди созревают в конце июня, приятная гармония во вкусе, привлекательный желтый цвет — любители винограда уже успели высоко оценить старания своего соотечественника.

Гибридная форма Слава Украине — виноград, достойный представлять нашу страну далеко за ее пределами.

Перечисленные формы — далеко не полный перечень, ведь поклонники солнечной ягоды могут включить в этот список не 5, а 125 наименований или даже больше. Но для начинающих виноградарей эта пятерка лучших сортов может стать открытием и никогда не станет разочарованием.

