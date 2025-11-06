Прийти и попить чаю больше не получится? Что случилось с "Домом Бога" в Харькове (фото)

На "Доме Бога" оставил свой след местный художник

Почти в центре Харькова стоит небольшой белый дом, который местные жители называют "Дом Бога". Надпись на нем сделал известный местный художник Гамлет Зиньковский.

Здание, которое когда-то служило помещением, где находился охранник при туберкулезной больнице, теперь превратилось в художественный объект. "Телеграф" решил рассказать об истории этого места.

Маленький белый дом во дворе туберкулезной больницы

Именно на этой маленькой постройке художник Гамлет Зиньковский оставил свое послание горожанам. Точно неизвестно, когда на стене появилась надпись "Дом Бога", а также то, с какого года он заброшен. Вероятно, его покинули как минимум с 2018 года, по данным видео пользователя Youtube.

Само здание расположено на улице Черноглазовская, 11. Однако на карте его не видно, поэтому нужно будет самому поискать "Дом Бога" между ближайших объектов.

Кстати, само здание бывшего тубдиспансера жители города обычно обходят стороной. О ней между местными ходят разные жуткие легенды. Однако точно будут и те, кого подобная атмосфера не пугает.

