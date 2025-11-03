Простой способ, который сохранит тепло в морозы

При новых атаках россиян на энергосистему существует риск, что зимой украинцы могут остаться без тепла. Однако даже без отопления сделать дом теплее вполне реально.

Не секрет, что больше всего тепла уходит сквозь неплотные окна и двери. Если канадцы делятся способами дешево утеплить окна специальной пленкой, то американцы советуют в соцсетях использовать еще один интересный способ, который может сохранить и тепло, и ваши средства за отопление.

Как сохранить тепло в доме

Пользователь с ником Angryundine рекомендует своим подписчикам в Reddit использовать в холодную осень и зиму плотные шторы, которые будут касаться самого пола.

Я купила утепленные шторы. Они хорошие и тяжелые, и помогали со сквозняками еще тогда, когда у меня были старые окна соглашаются другие американцы

Также американцы советуют попробовать "сотовые" жалюзи (с креплением на планке с липучкой). По словам пользователей, они хорошо справляются с защитой от жары летом и холода зимой.

Окна в моей спальне отнюдь не эффективны, а жалюзи очень помогают пишут в сети

Они действительно герметичны. У нас в детстве (1980-е) в домах были очень дырявые окна, и они были великолепны подтверждают американцы

Кроме этого, "Телеграф" рекомендует держать шторы днем открытыми, особенно когда в помещение попадают прямые солнечные лучи. Раньше мы писали подробнее о том, как согреться дома в осенние холода.

Если вы ищете более легкие пути утеплить дом, у нас есть еще один интересный и бюджетный лайфхак. Ранее "Телеграф" писал, как сделать самодельную грелку только из двух ингредиентов.