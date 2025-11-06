Так утепляют окна американцы. Как обычный пластиковый лист сохранит тепло в доме (фото)

Любой украинец может воспользоваться этой простой вещью

С первыми холодами особенно хочется тепла и уюта. Чтобы в доме было комфортно, важно утеплить его и убедиться, что окна не пропускают холодный воздух.

Чтобы утеплить окна в доме, можно воспользоваться простым и недорогим методом. О своем опыте борьбы со сквозняками рассказывают американцы на платформе Reddit.

Как американцы утепляют окна на зиму

Пока температура стремительно падает, пользователи из США активно делятся проверенным способом, как сохранить тепло в доме — с помощью специальной полиэтиленовой пленки, или же обычного пластикового листа.

Во многих случаях по краям оконной рамы наклеивается тонкая полиэтиленовая плёнка, и, по сути, образуется ещё один воздушный карман поясняют участники обсуждения

По словам одного из пользователей, все, что нужно, — это готовый набор из хозяйственного магазина: тонкие листы пленки, двусторонний скотч и немного терпения.

После того как плёнка была наклеена, я обдул её горячим воздухом фена, чтобы она стала идеально плотной пишет еще один пользователь

Другие отмечают, что этот способ действительно помогает избавиться от сквозняков и удерживает тепло, хотя есть и небольшой минус — пока пленка наклеена, окна остаются "запечатанными" и их нельзя открыть. Тем не менее большинство уверено: простой пластиковый лист помогает пережить зиму с комфортом.

Такой лист относится к бюджетному варианту. В интернете на специализированных сайтах его стоимость начинается примерно от 400 гривен и выше.

Сколько стоит пластиковый лист для утепления окон - цены. Фото: profil.ua

Чтобы не замерзнуть в холода, можно найти недорогие способы удержать тепло в доме. Ранее мы писали детальнее о том, как согреться в доме в морозы.