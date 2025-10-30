Спасет от сквозняков за копейки. Простой совет канадца, который поможет сохранить тепло в доме (фото)
Эта простая вещь доступна каждому украинцу
С наступлением холодов и началом отопительного сезона важно позаботиться об утеплении дома. Не менее важно проверить окна, так как через них в помещение может проникать холодный воздух и образовываться сквозняки.
Для того чтобы утеплить окна в доме, можно воспользоваться простым и недорогим способом. О нем рассказал в Reddit экономный канадец под ником WistfulSaudade.
Что иметь под рукой
Все, что понадобится, — это пузырчатая пленка для утепления окон. Этот метод оказывается весьма эффективным для защиты от холода в осенние и зимние морозы.
Если у вас есть возможность купить пузырчатую пленку, то сверху можно накрыть ее пластиковой пленкой, предназначенной именно для этой цели
Как утеплить окна пузырчатой пленкой
"Телеграф" сообщает, что пузырчатая пленка отлично сохраняет тепло благодаря множеству маленьких воздушных ячеек. Пластиковая основа быстро нагревается и сама по себе является хорошим изолятором. Достаточно слегка увлажнить окно водой, и пленка прочно прилипнет к стеклу.
Подобная пленка бюджетная. В интернете на маркетплейсах ее цена варьируется от 100 и больше гривен.
Не забывайте и про шторы. Днем держите их открытыми, особенно когда в комнату попадают прямые солнечные лучи. Ранее мы писали детальнее о том, как согреться в доме в осенние холода.
Если вы ищете более легкие пути утеплить дом, у нас для вас есть еще один интересный и бюджетный лайфхак. Ранее "Телеграф" писал, как сделать самодельную грелку всего лишь из двух ингредиентов.