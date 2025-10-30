Укр

Спасет от сквозняков за копейки. Простой совет канадца, который поможет сохранить тепло в доме (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Окно и пузырчатая пленка Новость обновлена 30 октября 2025, 17:05
Окно и пузырчатая пленка. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Эта простая вещь доступна каждому украинцу

С наступлением холодов и началом отопительного сезона важно позаботиться об утеплении дома. Не менее важно проверить окна, так как через них в помещение может проникать холодный воздух и образовываться сквозняки.

Для того чтобы утеплить окна в доме, можно воспользоваться простым и недорогим способом. О нем рассказал в Reddit экономный канадец под ником WistfulSaudade.

Что иметь под рукой

Все, что понадобится, — это пузырчатая пленка для утепления окон. Этот метод оказывается весьма эффективным для защиты от холода в осенние и зимние морозы.

Если у вас есть возможность купить пузырчатую пленку, то сверху можно накрыть ее пластиковой пленкой, предназначенной именно для этой цели

пишет мужчина в Reddit

Как утеплить окна пузырчатой пленкой

"Телеграф" сообщает, что пузырчатая пленка отлично сохраняет тепло благодаря множеству маленьких воздушных ячеек. Пластиковая основа быстро нагревается и сама по себе является хорошим изолятором. Достаточно слегка увлажнить окно водой, и пленка прочно прилипнет к стеклу.

Пузырчатая пленка на окнах в доме
Пузырчатая пленка на окнах отлично сохраняет тепло. Фото: youtube.com

Подобная пленка бюджетная. В интернете на маркетплейсах ее цена варьируется от 100 и больше гривен.

пленка для утепления окон
Сколько стоит пленка для утепления окон - цены

Не забывайте и про шторы. Днем держите их открытыми, особенно когда в комнату попадают прямые солнечные лучи. Ранее мы писали детальнее о том, как согреться в доме в осенние холода.

Если вы ищете более легкие пути утеплить дом, у нас для вас есть еще один интересный и бюджетный лайфхак. Ранее "Телеграф" писал, как сделать самодельную грелку всего лишь из двух ингредиентов.

Теги:
#Окна #Отопление #Холод #Лайфхак #Утепление жилья