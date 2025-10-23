Что посеять на огороде поздней осенью — описание культур и точные сроки

Посмотрите семена и трав, и овощей, и даже цветов — их вот-вот можно будет садить

Поздняя осень — самое время, чтобы начать подзимний посев. Если все сделать вовремя и правильно, в новом сезоне вы будете собирать с грядок вкусные и полезные овощи, причем значительно раньше в сравнении с обычным посевом.

Что надо знать о посеве овощей поздней осенью:

Можно сэкономить и выбрать самые дешевые сорта

Чтобы гарантировать хороший результат, сейте в 2 раза больше, чем вы это делаете обычно

Не торопитесь, чтобы семена не пробудились в земле раньше времени

Когда сеять овощи поздней осенью

Все зависит от региона, поскольку холода приходят не ко всем одинаково. Обычно это ноябрь месяц, когда фиксируются первые заморозки. Семена нужно положить в холодную землю, прикрыть почвой, обеспечив им уютную зимовку до весны. За это время семена напитываются влагой в ожидании благоприятной температуры, и как только она наступает, грунт прогревается и появляются всходы.

Торопиться с подзимним посевом не следует, поскольку есть риск преждевременного пробуждения семян, после чего они замерзнут зимой.

Еще есть время выбрать и купить нужные семена

Что можно посеять под зиму

Морковь — выбираете сорта раннего срока созревания. Если выбрать поздние сорта, при возвратных весенних заморозках есть риск, что они пойдут в стрелки, а сам корнеплод станет жестким и малосъедобным.

Редис — еще одна популярная культура для посева поздней осенью. Опять настоятельно стоит порекомендовать выбирать ранние сорта по аналогичной причине: чтобы редиска не начала стрелковаться.

Зеленые культуры, которые легко сами насеваются и которые хорошо растут со стратификацией (то есть после выдержки при пониженных температурах). Это укроп, шпинат, листовая горчица, щавель, корневая и листовая петрушка.

Разнообразные луки: батун, шнитт, порей, шалот.

Лекарственные травы: пустырник, лофант, ромашка, душица и др. Это и чай, и аромат, и красота на вашем участке.

Кстати, о красоте: многие цветы также следует посеять именно поздней осенью. Это и декоративные ромашки, а также адонис (горицвет), примула, аквилегия, виола (анютины глазки), люпин и даже бархатцы. В этот список следует включить космею, василек и незабудку.

С завершением прошлого сезона почти сразу начинается новый, не так ли? Итак, у вас еще есть время, чтобы выбрать семена и подготовить грядку.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как удобрить яблони и груши на зиму, чтобы в следующем году они как можно лучше плодоносили.