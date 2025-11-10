За горячие напитки можно заплатить листиками с дерева: где в Украине такое заведение (фото

Кофейня в Кривом Роге будет продавать до конца ноября горячие напитки детям за листочки

В одном из кафе в Кривом Роге придумали необычный и одновременно теплый способ порадовать юных гостей. Теперь дети и подростки могут покупать свои любимые напитки, не имея денег – достаточно принести несколько осенних листочков.

Такая идея родилась в кафе "Fresh", расположенном в самом сердце города. Идея быстро разлетелась соцсетями и вызвала волну ностальгии среди взрослых, вспомнивших собственное детство, когда вместо денег "расплачивались" листочками.

Как написали на официальной странице в Instagram, акция действует ежедневно с 12:00 до 17:00 и будет актуальна до конца ноября. Воспользоваться ею могут все, кому еще не исполнилось 18 лет. Владельцы говорят, что главой целью инициативы является то, чтобы подарить детям немного радости.

Кофейня "Fresh" – это еще кондитерская, где можно отведать множество сладостей, тортов и десертов. Кроме того, команда заведения время от времени проводит благотворительные вечера, а собранные средства передает на нужды Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее "Телеграф2 писал, что в центре Киева продают сладости провокативной формы.