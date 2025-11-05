Удивит не только вкус: в центре Киева продают сладости провокационной формы (фото)

За один набор из четырех сладостей от кондитерской "MISTER WILLY" украинцам нужно будет отдать почти 700 гривен

В самом центре Киева, на Бессарабской площади, есть кондитерская, которая продает совсем необычные сладости – десерты в форме мужских и женских половых органов.

Необычным ассортиментом может похвастаться магазин "MISTER WILLY". Украинцы могут купить сладости непосредственно в магазине или заказать онлайн с доставкой по почте, как говорится на их странице в Instagram.

Цены на изделия варьируются: один десерт стоит 220 гривен, а набор из четырех сладостей обойдется в 699 гривен. Он может включать различные формы и цвета, которые захотят сами покупатели.

"MISTER WILLY" также активно ведет TikTok, где демонстрирует свои новинки. Необычные формы и яркие цвета делают десерты сразу узнаваемыми на фото, поэтому магазин быстро набирает популярность среди ценителей нестандартных сладостей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве есть магазин, который продает психоделические товары. Этот магазин похож скорее на артпортал в параллельную вселенную, где есть картины, одежда, рюкзаки, снуды, девайсы для курения, сувениры и т.д.