Над головой плавают киты и косатки: популярный магазин в Одессе поражает своей уникальностью (фото)
Только в "жемчужине Черного моря" можно увидеть магазин этой сети, оформленный в стиле подводного мира
В магазине "Сільпо" в Одессе торговый зал оформлен в морском стиле, а над головами покупателей "проплывают" киты, косатки и черепахи.
В середине июля 2021 года в Одессе открылся обновленный "Сільпо" по адресу проспект Небесной Сотни, 2, в ТРЦ City Center. Концепция магазина выполнена в морском стиле, а главными героями стали огромные киты, которые "плывут" прямо над покупателями, как можно увидеть на фото на сайте магазина.
Над отделом экзотических фруктов и овощей можно увидеть ската-лимона, черепах-ананасов и питахай, рыб-фугу с корзинами "Сільпо", а интерактивный кит из голубики даже пускает фонтан. В магазине действуют рыбный и мясной отделы, собраны сокровища собственного импорта из более чем 80 стран мира, фермерские продукты от "Лавки Традиций", собственная кондитерская и цветочный бутик.
А возле кафе гостей встречает гигантский попугай Жако — старый добрый Жак-Ив Кусто в красной шапочке, который приглашает присесть рядом и погрузиться в атмосферу приключений.
