Над головой плавают киты и косатки: популярный магазин в Одессе поражает своей уникальностью (фото)

Что интересно в Одессе. Фото Коллаж "Телеграфа"

Только в "жемчужине Черного моря" можно увидеть магазин этой сети, оформленный в стиле подводного мира

В магазине "Сільпо" в Одессе торговый зал оформлен в морском стиле, а над головами покупателей "проплывают" киты, косатки и черепахи.

В середине июля 2021 года в Одессе открылся обновленный "Сільпо" по адресу проспект Небесной Сотни, 2, в ТРЦ City Center. Концепция магазина выполнена в морском стиле, а главными героями стали огромные киты, которые "плывут" прямо над покупателями, как можно увидеть на фото на сайте магазина.

Над отделом экзотических фруктов и овощей можно увидеть ската-лимона, черепах-ананасов и питахай, рыб-фугу с корзинами "Сільпо", а интерактивный кит из голубики даже пускает фонтан. В магазине действуют рыбный и мясной отделы, собраны сокровища собственного импорта из более чем 80 стран мира, фермерские продукты от "Лавки Традиций", собственная кондитерская и цветочный бутик.

«Сільпо» в Одессе погружает в подводный мир
Кит из голубики и скат-лимон среди стеллажей
Одесситов встречает "Сільпо" с морским интерьером
Черепахи-ананас и питахая "плавают" над отделами
Магазин «Сільпо» в Одессе оформлен как океанский мир
Этой рыбой точно никто не отравится
В «Сільпо» в Одессе создали морскую атмосферу
Цветные морские персонажи привлекают внимание детей и взрослых
Одесский супермаркет «Сільпо» в морском стиле
Мясной отдел и фермерских продуктов «Лавка Традиций»

А возле кафе гостей встречает гигантский попугай Жако — старый добрый Жак-Ив Кусто в красной шапочке, который приглашает присесть рядом и погрузиться в атмосферу приключений.

Магазин "Сільпо" в Одессе с морской тематикой
Огромный попугай Жако сидит в кафе в шапке

