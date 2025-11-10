За гарячі напої можна заплатити листочками з дерева: де в Україні такий заклад (фото)

Кав'ярня в Кривому Рогу продаватиме до кінця листопада гарячі напої дітям за листочки

В одній із кав’ярень в Кривому Розі вигадали незвичний і водночас теплий спосіб потішити юних гостей. Тепер діти та підлітки можуть купувати свої улюблені напої, не маючи грошей — достатньо принести кілька осінніх листочків.

Така ідея народилась у кав'ярні "Fresh", яка розташована в самому серці міста. Ідея швидко розлетілася соцмережами та викликала хвилю ностальгії серед дорослих, які згадали власне дитинство, коли замість грошей "розплачувалися" листочками.

Як написали на офіційній сторінці в Instagram, акція діє щодня з 12:00 до 17:00 і буде актуальна до кінця листопада. Скористатися нею можуть усі, кому ще не виповнилося 18 років. Власники кажуть, що головою метою ініціативи є те, аби подарувати дітям трохи радості.

Кав’ярня "Fresh" — це ще кондитерська, де можна скуштувати безліч солодощів, тортів та десертів. Крім того, команда закладу час від часу проводить благодійні вечори, а зібрані кошти передає на потреби Збройних сил України.

