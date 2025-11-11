Этот трюк вернет свежесть стиральной машине: достаточно одного горячего цикла с простой "кислючкой" (видео)

Этот лайфхак устранит неприятные запахи

Неприятный запах, грязь и плесень в стиральной машине – одна из самых распространенных проблем техники. Влажная среда, которая образуется после стирки при плотно закрытой дверце, способствует появлению темных пятен на резиновой манжете и неприятному запаху. Частое использование коротких программ с большой загрузкой также приводит к накоплению порошка и мелкого мусора внутри машины. Чтобы стирка оставалась эффективной, важно своевременно проводить профилактическую очистку. Об этом рассказали на TikTok-странице "tekhnika.rivne".

Самый простой способ профилактики – запуск цикла без белья при максимальной температуре, например, в режиме "хлопок" при 90 градусах. Это помогает удалить остатки порошка, мелкий мусор и накипь на тэнах.

Если плесень уже появилась, очищение становится более тщательным. Для начала используют раствор лимонной кислоты, который растворяет накипь и смывает грязь с бака. Машину запускают на горячей программе вместо порошка добавляя несколько ложек кислоты. После завершения цикла воду сливают, а бак и манжету промывают чистой водой.

Остатки плесени можно удалить с помощью бытового белья. Ее добавляют в воду и запускают короткий цикл при температуре до 40 градусов. Машину оставляют на несколько часов, чтобы средство происходило, и затем хорошо прополаскивают.

Финальным этапом очистки является протирание резиновой манжеты и внутренних стенок специальным гелем, устраняющим остатки плесени. После завершающей стирки с горячей водой без белья стиральная машина возвращает свежесть и чистоту. Регулярное проведение глубокой очистки раз в несколько месяцев продлевает срок службы техники и поддерживает качество стирки на высоком уровне.