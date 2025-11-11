Цей трюк поверне свіжість пральній машині: достатньо одного гарячого циклу з простою "кислючкою" (відео)

Цей лайфхак усуне неприємні запахи

Неприємний запах, бруд і пліснява в пральній машині – одна з найпоширеніших проблем техніки. Вологе середовище, яке утворюється після прання при щільно зачинених дверцят, сприяє появі темних плям на гумовій манжеті та неприємного запаху. Часте використання коротких програм із великим завантаженням також призводить до накопичення порошку та дрібного сміття всередині машини. Щоб прання залишалося ефективним, важливо своєчасно проводити профілактичне очищення. Про це розповіли на TikTok-сторінці "tekhnika.rivne".

Найпростіший спосіб профілактики – запуск циклу без білизни на максимальній температурі, наприклад, у режимі "бавовна" при 90 градусах. Це допомагає видалити залишки порошку, дрібне сміття та накип на тенах.

Якщо пліснява вже з’явилася, очищення стає більш ретельним. Для початку використовують розчин лимонної кислоти, який розчиняє накип і змиває бруд із бака. Машину запускають на гарячій програмі, замість порошку додаючи кілька ложок кислоти. Після завершення циклу воду зливають, а бак і манжету промивають чистою водою.

Залишки плісняви можна видалити за допомогою побутової білизни. Її додають у воду та запускають короткий цикл при температурі до 40 градусів. Машину залишають на кілька годин, щоб засіб подіяв, і потім добре прополіскують.

Фінальним етапом очищення є протирання гумової манжети та внутрішніх стінок спеціальним гелем, який усуває залишки плісняви. Після завершального прання з гарячою водою без білизни пральна машина повертає свіжість і чистоту. Регулярне проведення глибокого очищення раз на кілька місяців продовжує термін служби техніки та підтримує якість прання на високому рівні.