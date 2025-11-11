Укр

В Украине заметили красивое насекомое. Это оказался опасный вредитель (фото)

Елена Руденко
Осенний сад Новость обновлена 11 ноября 2025, 07:33
Осенний сад. Фото Коллаж "Телеграф"

Жук способен истребить молодые сады плодовых деревьев

Жительница Николаева показала красивого жука, которого встретила на ветке куста. Это оказался опасный вредитель.

Фото незнакомца с просьбой определить насекомое, женщина опубликовала в Facebook-группе "Комахи України". Жука она увидела в Николаеве 10 ноября.

Златка черная
Златка черная, встретившаяся жительнице Николаева

Ей подсказали, что это жук из семьи златок, Златка черная (Capnodis tenebrionis L.). Это довольно большой жук (до 25-26 мм длиной), имеющий удлиненное плоско-выпуклое тело. Окрас черный матовый с белыми крапинками. Жук выглядит красиво, но является вредителем.

Жук черная златка
Насекомое охватило ветку лапками

Златка черная развивается в течение двух лет. Личинки жука зимуют в корнях деревьев, а взрослые особи (которую и встретила жительница Николаева) — в верхнем слое почвы.

Златка черная на ветке
Насекомое выглядит красиво

Черная златка является очень опасным вредителем

Особенно насекомое опасно для косточковых плодовых деревьев (абрикос, слива, персик, черешня). Взрослые жуки повреждают листья, почки и кору на молодых побегах. Златка может перегрызать черешки листьев, из-за чего деревья теряют листву. Насекомое может сильно навредить питомникам и молодым садам.

Также наносит урон личинка златки черной. Она поражает корни плодовых деревьев, выгрызая широкие ходы под корой корневой шейки и в древесине. Из-за поврежденных корней молодые деревья часто гибнут.

