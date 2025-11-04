Если есть кокон, можете развести богомолов на участке. Что надо делать

Богомол — интересное и полезное насекомое

С наступлением холодов насекомые прячутся на зимовку. Богомолы зимуют в стадии яйца в пенистом коконе под названием оотека. Украинцы пытаются поселить этих полезных насекомых на своих участках и обсуждают, как это сделать.

Фото отеки, найденной на своем огороде, украинка показала в Facebook-группе "Насекомые Украины". Рядом был садок, чтобы самка разместила оотеку там, но она выбрала другое место. Женщина спросила, что делать с коконом, чтобы весной развелись богомольчики.

Оотека

Самка сделала кокон в сорняке

Ей посоветовали примотать палочку с оотекой на ветку. Желательно оградить ее от дождя и снега. Также следует выбрать такое место, где до оотеки не доберутся мыши и птицы.

Как зимуют богомолы

Осенью, с наступлением холодов, взрослые богомолы (самцы и самки) обычно погибают. Перед этим самка откладывает яйца в специальный пенистый кокон, называемый оотекой. Она жесткая и защищает яйца от низких температур и воздействий внешней среды.

Богомол

С первыми заморозками развитие эмбрионов прекращается, и возобновляется весной, когда наступает теплая погода. Из оотеки вылупляются маленькие личинки, похожие на взрослых богомолов.

Что делать, если нашли оотеку

Если оотека находится в месте, которое может быть повреждено (например, сломанный стебель), его нужно надежно прикрепить к крепкой ветке или забору на той же высоте. Нельзя заносить кокон в тепло, потому что зимняя спячка может прерваться, богомольчики появятся рано и погибнут.

Как размножаются богомолы

Богомолы — полезные помощники

Богомол полезный для сада, а для людей безопасный (могут лишь слегка ущипнуть, если их грубо хватать). Эти хищники охотятся на мух, комаров, тлей, гусениц. Таким образом богомолы помогают поддерживать баланс в экосистеме. К тому же, за этим насекомым интересно наблюдать.

