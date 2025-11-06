Киев и Львов заполонили красно-черные клопы: они облепляют деревья, словно в фильме ужасов (фото, видео)
Деревья облеплены насекомыми? Это клоп Oxycarenus lavaterae – новый вид для Украины.
Жители Киева, Львова и Каменец-Подольского сообщают о массовых скоплениях мелких красно-черных насекомых на стволах деревьев. На первый взгляд, они выглядят устрашающе — сплошь облепляют кору лип, каштанов и даже тополей. Однако специалисты успокаивают: это липовый клоп (Oxycarenus lavaterae) — вид, не представляющий опасности ни для деревьев, ни для людей.
Фото и видео массового "облепления" публикуют в группе "Насекомые Украины" на фейсбуке. Модератор Вячеслав Калитенко отмечает, что они зимуют такой группой: "часть не переживет и весной будут прикреплены трупики лежать. Летом мало видите, потому что бегают вокруг тех лип, на которых будут зимовать или кормовых растений".
Происхождение и распространение
Липовый клоп — теплолюбивое насекомое, характерное для Средиземноморья. В последние десятилетия этот вид активно расширяет свой ареал, двигаясь на север и восток. Начиная с 1980-х годов, его фиксировали во Франции, Германии, Швейцарии, Венгрии, Чехии, Словакии, Польше, а теперь — и в Украине.
Первые случаи наблюдения липовой клопы в Украине датируются несколькими годами назад, в частности, в Крыму. Сегодня его уже регулярно замечают в разных городах, где насекомые зимуют на коре деревьев даже при -10°C.
Как выглядит липовый клоп
Голова, щиток и усики — черные, брюшко красное, передние крылья прозрачные. Размеры насекомого – от 4,2 до 5,4 мм. Нимфы узнаваемы благодаря черной голове и красному брюшку. По поведению — облепление деревьев, похожие на меньшую версию Pyrrhocoris apterus, известного как солдатики, однако значительно меньше по размеру и менее пестрые.
Эти насекомые питаются растениями семейства мальвовых — мальвами, гибискусом и т.д. В Украине липовый клоп обычно формирует два поколения в год и зимует во взрослом состоянии, образуя густые скопления под корой лип, реже — каштанов, тополей или платанов.
Опасны ли они?
Липовые клопы не повреждают деревья, не кусают людей и не переносят болезни. Они просто зимуют в местах с микроклиматом, благоприятным для выживания. Эксперты советуют не беспокоить эти скопления – насекомые весной самостоятельно расползутся.
Научное объяснение явления
По данным исследования Владимира Титара из Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины, анализирующего расширение европейского ареала Oxycarenus lavaterae с использованием оптимизированных моделей Maxent, быстрое распространение вида началось с 2017 года.
Улучшение прозрачности атмосферы с 1990-х годов дало насекомому тепловые преимущества во время зимовки — благодаря более эффективному нагреву тела на солнце. Это позволило липовой клопе выживать даже в более северных регионах. Прогнозы свидетельствуют, что оптимальные условия для вида в Украине — в юго-западных областях, в частности в Закарпатье, но единичные популяции уже закрепляются в других регионах.
