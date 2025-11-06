Киев и Львов заполонили красно-черные клопы: они облепляют деревья, словно в фильме ужасов (фото, видео)

Деревья облеплены насекомыми? Это клоп Oxycarenus lavaterae – новый вид для Украины.

Жители Киева, Львова и Каменец-Подольского сообщают о массовых скоплениях мелких красно-черных насекомых на стволах деревьев. На первый взгляд, они выглядят устрашающе — сплошь облепляют кору лип, каштанов и даже тополей. Однако специалисты успокаивают: это липовый клоп (Oxycarenus lavaterae) — вид, не представляющий опасности ни для деревьев, ни для людей.

Фото и видео массового "облепления" публикуют в группе "Насекомые Украины" на фейсбуке. Модератор Вячеслав Калитенко отмечает, что они зимуют такой группой: "часть не переживет и весной будут прикреплены трупики лежать. Летом мало видите, потому что бегают вокруг тех лип, на которых будут зимовать или кормовых растений".

Происхождение и распространение

Липовый клоп — теплолюбивое насекомое, характерное для Средиземноморья. В последние десятилетия этот вид активно расширяет свой ареал, двигаясь на север и восток. Начиная с 1980-х годов, его фиксировали во Франции, Германии, Швейцарии, Венгрии, Чехии, Словакии, Польше, а теперь — и в Украине.

Липовый клоп зимует на стволе

Первые случаи наблюдения липовой клопы в Украине датируются несколькими годами назад, в частности, в Крыму. Сегодня его уже регулярно замечают в разных городах, где насекомые зимуют на коре деревьев даже при -10°C.

Как выглядит липовый клоп

Голова, щиток и усики — черные, брюшко красное, передние крылья прозрачные. Размеры насекомого – от 4,2 до 5,4 мм. Нимфы узнаваемы благодаря черной голове и красному брюшку. По поведению — облепление деревьев, похожие на меньшую версию Pyrrhocoris apterus, известного как солдатики, однако значительно меньше по размеру и менее пестрые.

Липовый клоп крупным планом – красно-черное насекомое с прозрачными крыльями.

Эти насекомые питаются растениями семейства мальвовых — мальвами, гибискусом и т.д. В Украине липовый клоп обычно формирует два поколения в год и зимует во взрослом состоянии, образуя густые скопления под корой лип, реже — каштанов, тополей или платанов.

Опасны ли они?

Липовые клопы не повреждают деревья, не кусают людей и не переносят болезни. Они просто зимуют в местах с микроклиматом, благоприятным для выживания. Эксперты советуют не беспокоить эти скопления – насекомые весной самостоятельно расползутся.

Липовый клоп Oxycarenus lavaterae на коре дерева в Киеве

Массовые скопления красных клопов на липе во Львове

Научное объяснение явления

По данным исследования Владимира Титара из Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины, анализирующего расширение европейского ареала Oxycarenus lavaterae с использованием оптимизированных моделей Maxent, быстрое распространение вида началось с 2017 года.

Улучшение прозрачности атмосферы с 1990-х годов дало насекомому тепловые преимущества во время зимовки — благодаря более эффективному нагреву тела на солнце. Это позволило липовой клопе выживать даже в более северных регионах. Прогнозы свидетельствуют, что оптимальные условия для вида в Украине — в юго-западных областях, в частности в Закарпатье, но единичные популяции уже закрепляются в других регионах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о насекомом-паразите, которое распространяется по Украине. Оса-езделец может быть даже полезна человеку.