"Похоже на фильм ужасов". Киев заполонили клопы (фото)
-
-
Насекомых видят в разных районах города
В Киеве заметили нашествие мелкого жучка, он буквально облепил стволы деревьев. Недавно в Украине обнаружили насекомое с очень токсичным ядом, рассказываем, угрожают ли людям жуки, что размножились в столице.
Стволы деревьев, которых просто не видно за облепившими дерево жуками, показали в Facebook-группе "Комахи України". Женщина уточнила, что фото сделано в Киеве 30 октября. В комментариях пишут, что такую картину наблюдали и в других локациях столицы. Это — липовый клоп, или Oxycarenus lavaterae.
Ствол липы от земли до кроны в них. Похоже на фильм ужасов, — подписала фото автор
Что известно о липовом клопе
Родиной Oxycarenus lavaterae является Средиземноморский регион, насекомое теплолюбивое. Однако около 40 лет липовый клоп начал распространяться на север и северо-восток. Насекомое поселилось во Франции, Германии, Швейцарии, Польше, Украине и других странах Европы.
Этот относительно новый вид для Украины начали все чаще видеть в лесах, парках и прямо посреди города. Липовый клоп облепляет кору деревьев и остается на коре даже в мороз -10°C.
Является ли липовый клоп вредителем
Несмотря на свою численность, это насекомое не наносит вреда деревьям. Осенью и зимой эти клопы зимуют в трещинках коры, образуя большие скопления, а весной возвращаются к активной жизни. Чаще всего они поселяются на липах и каштанах.
Как выглядит липовый клоп
Самка липового клопа может достигать длины 4,5-5,4 мм. Этот жук имеет красную, белую и черную окраску. Верхняя часть брюшка у них кирпично-красного цвета, а передние крылья бесцветные и прозрачные.
