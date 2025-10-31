"Похоже на фильм ужасов". Киев заполонили клопы (фото)

Насекомых видят в разных районах города

В Киеве заметили нашествие мелкого жучка, он буквально облепил стволы деревьев. Недавно в Украине обнаружили насекомое с очень токсичным ядом, рассказываем, угрожают ли людям жуки, что размножились в столице.

Стволы деревьев, которых просто не видно за облепившими дерево жуками, показали в Facebook-группе "Комахи України". Женщина уточнила, что фото сделано в Киеве 30 октября. В комментариях пишут, что такую картину наблюдали и в других локациях столицы. Это — липовый клоп, или Oxycarenus lavaterae.

Ствол липы от земли до кроны в них. Похоже на фильм ужасов, — подписала фото автор

За жуками не видно коры

Колония клопа на стволе липы

Что известно о липовом клопе

Родиной Oxycarenus lavaterae является Средиземноморский регион, насекомое теплолюбивое. Однако около 40 лет липовый клоп начал распространяться на север и северо-восток. Насекомое поселилось во Франции, Германии, Швейцарии, Польше, Украине и других странах Европы.

Этот относительно новый вид для Украины начали все чаще видеть в лесах, парках и прямо посреди города. Липовый клоп облепляет кору деревьев и остается на коре даже в мороз -10°C.

Является ли липовый клоп вредителем

Несмотря на свою численность, это насекомое не наносит вреда деревьям. Осенью и зимой эти клопы зимуют в трещинках коры, образуя большие скопления, а весной возвращаются к активной жизни. Чаще всего они поселяются на липах и каштанах.

Как выглядит липовый клоп

Самка липового клопа может достигать длины 4,5-5,4 мм. Этот жук имеет красную, белую и черную окраску. Верхняя часть брюшка у них кирпично-красного цвета, а передние крылья бесцветные и прозрачные.

Липовый клоп

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в дома украинцев лезет кусачее насекомое. Она может больно укусить и наносит урон сосновым деревьям.