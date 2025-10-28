Угроза для людей и растений. В дома украинцев лезет кусачее насекомое (фото)

Этот жук переселился в Украину из Северной Америки

Насекомые с наступлением холодов ищут место для зимовки и лезут в дома и квартиры. Украинка показала жучка, пытавшегося подселиться к ней.

Фото жука, что сидит на батарее, украинка показала в Facebook-группе "Комахи України". Это оказался сосновый семенной клоп (Leptoglossus occidentalis), который является инвазивным видом (биологический вид, распространившийся за пределы своего природного ареала, прижившийся на новой территории и представляющий угрозу для местных экосистем), происходящим из Северной Америки. Сосновый клоп активно распространился по Европе и Украине.

Жучок нашел теплое место

Как выглядит сосновый клоп

Жук достаточно большой для клопа, длиной 15–20 мм, коричневого или серо-коричневого цвета. На спинке у него часто имеется светлый узор в виде буквы "Н" или двух неровных светлых линий. Хорошо летает и активен днем.

Сосновый клоп

Осенью лезет в дома и может больно укусить

С наступлением холодов жучок ищет места для зимовки и может массово лезть в дома. В целом, он не опасен для человека, однако в некоторых ситуациях может больно укусить.

Сосновый клоп может укусить

Кусается клоп в случае, если чувствует угрозу для себя – это может произойти при случайном контакте или при попытке "выселить" его из дома. На месте укуса может возникнуть покраснение, зуд или аллергическая реакция. Однако укусы соснового клопа не являются токсичными или угрожающими жизни.

Сосновый клоп вредит хвойным насаждениям

Питается соками хвойных деревьев (сосны, пихты, ели, туи и можжевельника). Клоп прокалывает молодые шишки и семена и высасывает их содержимое. В результате семена умирают, новые деревья не растут. Кроме того, клоп является переносчиком диплодиоза сосны (диплодиевого некроза), грибкового заболевания, представляющего угрозу для лесных культур.

Клоп наносит вред хвойным насаждениям

