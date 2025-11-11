В Україні помітили красиву комаху. Це виявився небезпечний шкідник (фото)

Жук здатний винищити молоді сади плодових дерев

Жителька Миколаєва показала красивого жука, що зустріла на гілці куща. Це виявився небезпечний шкідник.

Фото незнайомця з проханням визначити комаху, жінка опублікувала в Facebook-групі "Комахи України". Жука вона побачила у Миколаєві 10 листопада.

Златка чорна, що зустрілася жительці Миколаєва

Їй підказали, що це жук з родини златок, Златка чорна (Capnodis tenebrionis L.). Це досить великий жук (до 25-26 мм завдовжки), що має видовжене плоско-опукле тіло. Забарвлення чорне матове з білими цяточками. Жук має гарний вигляд, але є шкідником.

Комаха охопила гілку лапками

Златка чорна розвивається протягом двох років. Личинки жука зимують у корінні дерев, а дорослі особини (яку й зустріла жителька Миколаєва) — у верхньому шарі ґрунту.

Комаха має гарний вигляд

Чорна златка є дуже небезпечним шкідником

Особливо комаха небезпечна для кісточкових плодових дерев (абрикос, слива, персик, черешня). Дорослі жуки пошкоджують листки, бруньки та кору на молодих пагонах. Златка може перегризати черешки листя, через що дерева втрачають листя. Комаха може дуже нашкодити розсадникам та молодим садам.

Також завдає шкоди личинка златки чорної. Вона вражає коріння плодових дерев, вигризаючи широкі ходи під корою кореневої шийки та в деревині. Через пошкоджене коріння молоді дерева часто гинуть.

