Создана для осени: "золотую" птичку с мелодичным пением заметили в Украине (фото)

Она хорошо маскируется в осеннем лесу

Редкая птичка попала на камеру на Днепропетровщине. Речь идет об ольшанке, которую еще зовут зорянкой.

Снимок фотографа-анималиста Виктора Севидова разошелся в соцсетях. Создается впечатление, что птица просто создана для золотой осени.

Маленькую птицу с рыжей грудкой заметили среди осенних листьев. На фото видно, что яркое оранжевое пятно осенью помогает ольшанке маскироваться.

Ольшанка осенью. Фото: Виктор Севидов

Ольшанка — что за птица

Ольшанка (Erithacus rubecula) — одна из самых известных мелких лесных птиц с яркой грудью и очень мелодичным пением. Чаще встречается во влажных смешанных и лиственных лесах с густым подлеском, но избегает открытых молодых насаждений и чистых сосняков. В городах ее чаще можно услышать в больших затененных парках, чем во дворах или в садах.

Гнездо обычно устраивает на земле или возле нее — под корнями, в пеньках, у кустов или в нишах старой древесины. Строит их из сухих листьев, травы и мха. Летом питается мелкими беспозвоночными, осенью – ягодами, в частности смородиной, черникой, черемухой. Именно благодаря пению и окраске зорянка хорошо узнаваема среди украинцев.

На днях в Одесской области впервые заметили редкую белую цаплю. Это птица, которая охраняется международными конвенциями и занесена в Красную книгу Украины.