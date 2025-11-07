Такое точно не везде увидишь: необычная ворона озадачила украинцев (видео)

Вероятно, что белая ворона, которую зафиксировали в столице Украины, живет там давно

В Киеве заметили необычную птицу – белую ворону. Она ходила по забору, вероятно рядом с жилыми домами где-то во дворе.

Соответствующее видео опубликовали на странице магазина "artemida_furs" в Instagram. В комментариях активно обсуждают чудо природы.

Жители удивлены необычной окраской птицы и пытаются выяснить, что это за вид. Однако наиболее вероятно, что это ворона.

Точное место, где увидели птицу, неизвестно, но судя по комментариям, она живет в столице Украины в районе Оболони. Некоторые написали, что видели ее возле озера Вербное.

Что пишут под видео о белой вороне

В соцсетях идут споры — одни предполагают, что она поседела, или она "влезла" в какое-то отбеливающее вещество. Пользователи также шутят, что птица "раньше была брюнетом, а стала блондином".

Комментарии пользователей под видео с белой вороной

Для справки

Белые вороны действительно существуют, но встречаются очень редко. Такая окраска появляется из-за генетических изменений — альбинизма или лейкоизма. У альбиносов полностью отсутствует пигмент меланин, поэтому они имеют белые перья и красные глаза. У птиц с лейкозмом пигмент исчезает частично — их оперение может быть пятнистым, а глаза, например, голубыми.

