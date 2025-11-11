На 50 или 100%: когда в Украине могут взлететь тарифы на свет

Предприниматели изучают любые альтернативы в целях экономии

Украинский бизнес ускоряет переход на солнечную энергию, поскольку тарифы на электричество растут с небывалой скоростью. В ближайшие несколько лет цены могут взлететь еще на 100%.

Что нужно знать:

Стоимость электроэнергии для бизнеса с начала полномасштабной войны выросла примерно на 112%

Для населения тариф увеличился в 2,5 раза — до 4,32 грн/кВт·ч.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен в 1,5-2 раза в ближайшие годы

Об этом основательница и генеральный директор компании Unisolar Татьяна Однорог рассказала "Телеграфу". Unisolar – компания, специализирующаяся на источниках возобновляемой энергии.

По ее словам, с начала полномасштабного вторжения в Украине стоимость электроэнергии для бизнеса взлетела примерно на 112%.

В то же время, для населения цена также выросла в 2,5 раза — с 1,68 грн/кВт-ч (до июня 2023 года) до 4,32 грн/кВт-ч (с июня 2024-го).

В ближайшие годы тарифы на электроэнергию могут возрасти еще в 1,5-2 раза. Это стимулирует предпринимателей более тщательно изучать любые альтернативы, и главная из них — переход на "солнце" пояснила Однорог.

