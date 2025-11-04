Сразу два судака, один из которых более 30 см: где украинцу повезло с уловом (фото)

Рыбак поймал двух хищников на платном озере возле Львова

В Закарпатье на озере Лагуна рыбак поймал двух судаков, один из которых весил более двух килограммов и достигал более 30 сантиметров.

Из озера Лагуна, что возле Львова, рыбаку удалось поймать двух судаков: один весил 450 граммов, а второй – 2,3 килограмма. Соответствующее фото опубликовали на странице "Озеро Лагуна (Рыбалка на Закарпатье)" в Facebook.

Фото судаков

Объясним, что озеро Лагуна является рыбоводным прудом, где рыбалка платная. В пруду водится белый амур, карась, карп, линь и щука, как написано на сайте. Вероятно, там изредка попадаются и судаки.

Для справки

Судак — хищный пресноводный вид с удлиненным телом, зеленовато-серой или оливково-коричневой окраской и светлым брюхом. Характерной чертой являются острые зубы и спинной плавник с колючими шипами.

Он питается рыбой, мелкими водными беспозвоночными и насекомыми. Наиболее активен во время ловли на рассвете и в сумерках, особенно весной и осенью, когда он выходит на поиски пищи в прибрежные зоны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на крючок одного из рыбаков в Украине "поцепился" осетр на 30 килограммов.