Всем бы такую рыбалку: где мужчине удалось поймать 15-килограммового "динозавра" (видео)

Карпа лучше ловить в теплый период года и утром или вечером

В Закарпатье рыбак сумел поймать в озере Лагуна настоящего гиганта – карпа весом 15 килограммов. Из этого водоема довольно часто "вытаскивают" трофеи, такие как японского карпа кои.

Мужчина едва удержал свой 15-килограммовый трофей, однако не скрывал радости от редкого улова. Соответствующее видео Вячеслава Станковича опубликовали на странице "Озеро Лагуна (Рыбак на Закарпатье)" в Facebook.

Объясним, что озеро Лагуна является платным рыбоводным прудом, где можно ловить разные виды рыбы по правилам владельца. По информации с официального сайта пруда, здесь водятся белый амур, карась, карп, линь и щука. Именно в таких условиях рыбаку и удалось поймать большого карпа.

Для справки

Карп – крупная пресноводная рыба с широким, немного сплющенным телом и крупными чешуйками золотистого или темного оттенка. Он всеяден: питается как растительной пищей – водорослями, зерном и плодами, так и мелкими беспозвоночными.

Лучшее время для ловли карпа – теплые месяцы года, особенно весна и лето, когда рыба активна и лучше клюет. Опытные рыбаки советуют ловить карпа утром или вечером, когда он выходит на мелководье в поисках корма.

