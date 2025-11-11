"Еле влезла в подсак": украинец похвастался осенним уловом (фото)

Сейчас продолжается сезон рыбалки на щуку, когда она наиболее активна, поэтому украинцу повезло с "охотой"

На одном из украинских водоемов рыбаку удалось поймать довольно крупную щуку. Она активно сопротивлялась, но мужчине удалось вытащить ее с помощью подсака.

Весь процесс рыбалки мужчине удалось зафиксировать на видео, которое он опубликовал на Facebook. Вес щуки "затянул" в почти 4 килограмма.

Автор подписал видео, что это его трофейная щука и она "едва влезла в подсак".

Сейчас неизвестно, где именно рыбаку удалось поймать щуку. Однако после взвешивания мужчина отпустил рыбу в воду.

Для справки

Щука — это хищный пресноводный вид рыб из семейства щуковых. Она имеет удлиненное тело, зеленовато-бурую окраску с характерными светлыми полосами или пятнами, мощные челюсти и острые зубы, что делают ее эффективным охотником. Щука любит воды с густой водной растительностью.

Особенностью щуки является ее способность к быстрым рывкам и мгновенному нападению на рыбу. Наиболее активна рыба весной и осенью, когда вода еще прохладная, а хищница ищет корм после нереста или перед зимней спячкой.

