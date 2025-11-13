Почему шкафчик под раковиной – источник неприятностей, о котором никто не говорит

Дело не только в чрезмерной влажности, ведь есть другие нюансы

Ванная комната одно из самых влажных помещений в квартире, где иногда может появляться плесень. Обычно ее можно увидеть не только на стенах, швах, но даже в шкафах.

"Телеграф" расскажет, в чем главная проблема шкафов под раковиной в ванной комнате. Заметим, что довольно часто ванные комнаты имеют плохую вентиляцию и чрезмерную влагу, что способствует прорастанию черной плесени.

Именно этот вид плесени считается одним из самых опасных и наиболее часто встречается в помещениях. Шкаф под раковиной может стать площадью, где размножается плесень. Ведь есть несколько благоприятных для этого нюансов.

Черная плесень

Почему плесень появляется в шкафу под раковиной

чрезмерная влажность, возникающая не только из-за испарения воды во время купания, но и сбора конденсата. Ванная комната обычно достаточно влажная, поэтому плесень здесь заводится часто.

отсутствие проветривания. Именно помещение и шкаф могут иметь плохую вентиляцию, что будет способствовать прорастанию спор.

деревянные и ДСП конструкции. Шкафы чаще всего строят из дерева, хорошо впитывает влагу и удерживают ее. Часто в холодную погоду эта зона начинает плесневеть.

подтекание воды или моющих средств. Бывает, что сам кран или его части подтекают и повышают влажность внутри шкафа.

Тумбочка под раковиной

Чтобы предотвратить плесень в шкафу нужно не только выбрать правильную конструкцию из качественного материала, желательно не деревянного, но и следить за влажностью внутри. Для этого следует убрать все подтекания, обеспечить циркуляцию воздуха и при необходимости использовать сборщики влаги.

