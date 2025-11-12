Самая неожиданная угроза: почему высотки могут стать непригодными для жизни во время блэкаутов

Это проблема сделает обитание в квартире невозможным даже при наличии тепла

Проблемой для владельцев квартир в новостройках во время блэкаутов может оказаться совсем не угроза замерзания труб. Главная опасность — канализация.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала директор ОСМД "Наш счастливый дом 9-Б" Любовь Башинская.

По словам Башинской, в 25-этажных домах без воды канализационная система перестанет функционировать практически мгновенно. Это делает обитание невозможным даже при наличии тепла.

Она отмечает критическую важность воды: "Дело в том, что вы будете в туалет ходить. Поэтому нужна вода, хотя бы холодная. Если у вас семья, три-четыре человека, то канализация забьется на второй день".

Любовь Башинская расставляет приоритеты:

Меня больше волнует, чтобы был теплоноситель. Если он есть, то все у нас работает. Если не будет электронергии, а будет тепло и вода, они будут тихо жить, ходить на работу.

