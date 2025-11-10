Почему при отключении света возникают проблемы с отоплением: как исправить
Вернуть тепло в квартиры после отключения электроэнергии можно даже самим жильцам
Из-за атак россиян на энергетическую инфраструктуру в Украине введены почасовые графики отключения электроэнергии. Отсутствие света приводит к остановке насосов в котельных.
Благодаря постоянным остановкам агрегатов в некоторых системах отопления могут образовываться воздушные пробки, препятствующие циркуляции теплоносителя. Главный инженер днепровского КП "Жилсервис-5" Александр Степаненко объяснил, как нужно действовать в таких случаях.
Что нужно знать
- Из-за отключения света в системах отопления образуются воздушные пробки
- Систематические вызовы коммунальщиков для их удаления являются нецелесообразными
- Жителям можно самостоятельно спускать воздух с батарей
Он отметил, что при подобном графике отключений, когда электричества нет по 4-6 часов, систематическое удаление воздушных пробок коммунальщиками нецелесообразно.
При этом он рекомендует жильцам домов с нижней разводкой системы отопления самостоятельно спускать воздух на верхних этажах через краны Маевского.
Как спустить воздух с батареи
- Под радиатор сначала нужно подставить емкость, в которую будет сливаться вода.
- Необходимо найти небольшой воздушный клапан на торце радиатора.
- С помощью отвертки или специального ключа для крана Маевского необходимо осторожно повернуть кран против часовой стрелки, после чего можно будет услышать воздух, который с характерным шипением будет выходить из отверстия.
- Надо дождаться, пока из отверстия начнет вытекать вода без пузырьков воздуха.
- После того как воздушный "карман" будет ликвидирован, необходимо закрыть кран, повернув его направо, уже по часовой стрелке.
Стоит напомнить, что в Украине отключения света после российских ударов по энергетическим мощностям будет продолжаться еще не одну неделю. Ведь сейчас не работают две мощные ТЭС и есть большие повреждения сети.