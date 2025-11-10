Почему при отключении света возникают проблемы с отоплением: как исправить

Вернуть тепло в квартиры после отключения электроэнергии можно даже самим жильцам

Из-за атак россиян на энергетическую инфраструктуру в Украине введены почасовые графики отключения электроэнергии. Отсутствие света приводит к остановке насосов в котельных.

Благодаря постоянным остановкам агрегатов в некоторых системах отопления могут образовываться воздушные пробки, препятствующие циркуляции теплоносителя. Главный инженер днепровского КП "Жилсервис-5" Александр Степаненко объяснил, как нужно действовать в таких случаях.

Что нужно знать

Из-за отключения света в системах отопления образуются воздушные пробки

Систематические вызовы коммунальщиков для их удаления являются нецелесообразными

Жителям можно самостоятельно спускать воздух с батарей

Он отметил, что при подобном графике отключений, когда электричества нет по 4-6 часов, систематическое удаление воздушных пробок коммунальщиками нецелесообразно.

При этом он рекомендует жильцам домов с нижней разводкой системы отопления самостоятельно спускать воздух на верхних этажах через краны Маевского.

Как спустить воздух с батареи

Радиатор отопления

Под радиатор сначала нужно подставить емкость, в которую будет сливаться вода.

Необходимо найти небольшой воздушный клапан на торце радиатора.

С помощью отвертки или специального ключа для крана Маевского необходимо осторожно повернуть кран против часовой стрелки, после чего можно будет услышать воздух, который с характерным шипением будет выходить из отверстия.

Надо дождаться, пока из отверстия начнет вытекать вода без пузырьков воздуха.

После того как воздушный "карман" будет ликвидирован, необходимо закрыть кран, повернув его направо, уже по часовой стрелке.

Стоит напомнить, что в Украине отключения света после российских ударов по энергетическим мощностям будет продолжаться еще не одну неделю. Ведь сейчас не работают две мощные ТЭС и есть большие повреждения сети.