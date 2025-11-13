Чому шафка під раковиною — джерело неприємностей, про яке ніхто не говорить

Справа не тільки у надмірній вологості, адже є інші нюанси

Ванна кімната одне з найвологіших приміщень у квартирі, де подекуди може з'являтись пліснява. Зазвичай її можна побачити не тільки на стінах, швах, а й навіть у шафах.

"Телеграф" розповість, у чому головна проблема шаф під раковиною у ванній кімнаті. Зауважимо, що досить часто ванні кімнати мають погану вентиляцію та надмірну вологу, що сприяє проростанню чорної плісняви.

Саме цей вид цвілі вважається одним з найнебезпечніших і найчастіше зустрічається у приміщеннях. Шафа під раковиною може стати площею, де розмножується пліснява. Адже має кілька сприятливих для цього нюансів.

Чорна пліснява

Чому цвіль з'являється у шафі під раковиною

надмірна вологість, яка виникає не тільки через випаровування води під час купання, а й збір конденсату. Ванна кімната зазвичай досить волога, тому пліснява тут заводиться часто.

відсутність провітрювання. Саме приміщення та власне шафа можуть мати погану вентиляцію, що сприятиме проростанню спор.

дерев'яні та ДСП-конструкції. Шафи найчастіше будують з дерева, яке добре всмоктує вологу та тримає її. Часто за холодної погоди ця зона починає пліснявіти.

підтікання води чи миючих засобів. Буває, що сам кран чи його частини підтікають та підвищують вологість в середині шафи.

Тумбочка під раковиною

Аби запобігти цвілі у шафі треба не тільки обрати правильну конструкцію з якісного матеріалу, бажано не дерев'яного, а й слідкувати за вологістю в середині. Для цього слід прибрати усі підтікання, забезпечити циркуляцію повітря та за потреби використовувати збирачі вологи.

