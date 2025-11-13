Рус

Чому шафка під раковиною — джерело неприємностей, про яке ніхто не говорить

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ванна кімната Новина оновлена 13 листопада 2025, 13:50
Ванна кімната. Фото Колаж, "Телеграф"

Справа не тільки у надмірній вологості, адже є інші нюанси

Ванна кімната одне з найвологіших приміщень у квартирі, де подекуди може з'являтись пліснява. Зазвичай її можна побачити не тільки на стінах, швах, а й навіть у шафах.

"Телеграф" розповість, у чому головна проблема шаф під раковиною у ванній кімнаті. Зауважимо, що досить часто ванні кімнати мають погану вентиляцію та надмірну вологу, що сприяє проростанню чорної плісняви.

Саме цей вид цвілі вважається одним з найнебезпечніших і найчастіше зустрічається у приміщеннях. Шафа під раковиною може стати площею, де розмножується пліснява. Адже має кілька сприятливих для цього нюансів.

Чорна пліснява
Чорна пліснява

Чому цвіль з'являється у шафі під раковиною

  • надмірна вологість, яка виникає не тільки через випаровування води під час купання, а й збір конденсату. Ванна кімната зазвичай досить волога, тому пліснява тут заводиться часто.
  • відсутність провітрювання. Саме приміщення та власне шафа можуть мати погану вентиляцію, що сприятиме проростанню спор.
  • дерев'яні та ДСП-конструкції. Шафи найчастіше будують з дерева, яке добре всмоктує вологу та тримає її. Часто за холодної погоди ця зона починає пліснявіти.
  • підтікання води чи миючих засобів. Буває, що сам кран чи його частини підтікають та підвищують вологість в середині шафи.
Тумбочка під раковиною
Тумбочка під раковиною

Аби запобігти цвілі у шафі треба не тільки обрати правильну конструкцію з якісного матеріалу, бажано не дерев'яного, а й слідкувати за вологістю в середині. Для цього слід прибрати усі підтікання, забезпечити циркуляцію повітря та за потреби використовувати збирачі вологи.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за копійки утеплити вікна в квартирі чи будинку.

Теги:
#Квартира #Цвіль #чорна цвіль