Стоит копейки, а эффект заметен сразу: американец подсказал, как утеплить окна зимой (видео)

Этот способ полезен для старых окон с однокамерным стеклом

В преддверии холодов важно утеплить окна в помещении, а сделать это можно с помощью подручных средств. Например, обычная пузырчатая пленка поможет сохранить тепло в доме.

В Tik-Tok американец подсказал, как правильно наклеить пленку на окно. Переживать не стоит, при желании, ее можно с легкостью снять.

Как и чем дешево утеплить окна в квартире

Американец рассказал, что защитить окна от сквозняков и сохранить тепло в доме реально помогает пузырчатая пленка. Ее нужно отрезать по размеру окна, слегка сбрызнуть поверхность мыльным раствором или обычной водой и аккуратно приклеить к стеклу.

Пленка создает воздушный слой между комнатой и холодным стеклом, что значительно уменьшает потери тепла и помогает защитить помещение от сквозняков.

В комментариях к видео автор отметил, что приклеил пленку плоской стороной к стеклу, чтобы она лучше держалась. Однако другие пользователи пишут, что для максимальной теплоизоляции пузырьки должны быть направлены к окну, потому что таким образом они создают воздушный карман, который удерживает тепло.

Как утеплить окна пузырчатой пленкой

Я поставил плоской стороной к окну, чтобы хорошо держалось, но, возможно, для утепления лучше пузырьками к стеклу Автор видео

Также американец объяснил, что если мыльный раствор высохнет пленка не должна отпасть. Если это случится, то нужно просто повторить процедуру. Когда необходимость в утеплении исчезнет, пленку легко можно снять.

У меня держалась всю зиму. Если падает — просто снова приклейте с помощью мыльного спрея. Она легко снимается, когда нужно. Если остаются следы мыла, то просто нужно протереть влажной тряпкой. американец

В Украине такую пленку легко купить в магазинах со строительными материалами. Цена зависит от плотности, размера пузырьков и прочего.

Цены на пузырчатую пленку в Украине

