Если сделаете это в праздник 14 ноября — обречете себя на безденежье

Татьяна Кармазина
Ребенок играет с собакой. Фото Freepik

Узнайте, почему сегодня нельзя долго валяться в постели

В пятницу, 14 ноября, по церковному календарю христиане восточного обряда в Украине чтят апостола Филиппа. Он один из двенадцати избранных учеников Иисуса Христа.

Филипп был женат и воспитывал дочерей. За праведную жизнь Господь наделил его даром творить чудеса. По его молитвам воскрешали умершие, а многие язычники, услышав проповеди апостола, принимали христианство. Свою жизнь Филипп завершил мученической смертью на кресте, став одним из любимых учеников Сына Божьего.

В этот день в старину на праздничном столе подавали в основном мясные и рыбные блюда. Хозяйки звали гостей, а также не забывали угостить домового хлебом и молоком. После застолья было принято обмениваться с гостями съедобными подарками.

обед с друзьями
Фото: freepik

Что нельзя делать 14 ноября

  • Ходить в лес — домой можно не вернуться.
  • Лениться — удача обойдет стороной.
  • Долго валяться в постели — деньги перестанут водиться в кошельках.

Народные приметы 14 ноября

  • Вороны каркают – к потеплению.
  • Облачная или снежная погода – к ненастью.
  • Погода ясная и солнечная — наступающий год будет неурожайным.

У кого именины 14 ноября

Сегодня именины празднуют Григорий, Анна, Дмитрий, Филипп и Виктор.

Праздники и события 14 ноября

  • Международный день логопеда (International Speech Pathologist Day)
  • День эндокринолога
  • Всемирный день борьбы с сахарным диабетом (World Diabetes Day)

Напомним, что в Украине начал править ноябрь. Ранее "Телеграф" писал, какие праздники и сколько выходных будет в этом месяце.

