Если сделаете это в праздник 14 ноября — обречете себя на безденежье
Узнайте, почему сегодня нельзя долго валяться в постели
В пятницу, 14 ноября, по церковному календарю христиане восточного обряда в Украине чтят апостола Филиппа. Он один из двенадцати избранных учеников Иисуса Христа.
Филипп был женат и воспитывал дочерей. За праведную жизнь Господь наделил его даром творить чудеса. По его молитвам воскрешали умершие, а многие язычники, услышав проповеди апостола, принимали христианство. Свою жизнь Филипп завершил мученической смертью на кресте, став одним из любимых учеников Сына Божьего.
В этот день в старину на праздничном столе подавали в основном мясные и рыбные блюда. Хозяйки звали гостей, а также не забывали угостить домового хлебом и молоком. После застолья было принято обмениваться с гостями съедобными подарками.
Что нельзя делать 14 ноября
- Ходить в лес — домой можно не вернуться.
- Лениться — удача обойдет стороной.
- Долго валяться в постели — деньги перестанут водиться в кошельках.
Народные приметы 14 ноября
- Вороны каркают – к потеплению.
- Облачная или снежная погода – к ненастью.
- Погода ясная и солнечная — наступающий год будет неурожайным.
У кого именины 14 ноября
Сегодня именины празднуют Григорий, Анна, Дмитрий, Филипп и Виктор.
Праздники и события 14 ноября
- Международный день логопеда (International Speech Pathologist Day)
- День эндокринолога
- Всемирный день борьбы с сахарным диабетом (World Diabetes Day)
Напомним, что в Украине начал править ноябрь. Ранее "Телеграф" писал, какие праздники и сколько выходных будет в этом месяце.