Если сделаете это в праздник 14 ноября — обречете себя на безденежье

Узнайте, почему сегодня нельзя долго валяться в постели

В пятницу, 14 ноября, по церковному календарю христиане восточного обряда в Украине чтят апостола Филиппа. Он один из двенадцати избранных учеников Иисуса Христа.

Филипп был женат и воспитывал дочерей. За праведную жизнь Господь наделил его даром творить чудеса. По его молитвам воскрешали умершие, а многие язычники, услышав проповеди апостола, принимали христианство. Свою жизнь Филипп завершил мученической смертью на кресте, став одним из любимых учеников Сына Божьего.

В этот день в старину на праздничном столе подавали в основном мясные и рыбные блюда. Хозяйки звали гостей, а также не забывали угостить домового хлебом и молоком. После застолья было принято обмениваться с гостями съедобными подарками.

Что нельзя делать 14 ноября

Ходить в лес — домой можно не вернуться.

Лениться — удача обойдет стороной.

Долго валяться в постели — деньги перестанут водиться в кошельках.

Народные приметы 14 ноября

Вороны каркают – к потеплению.

Облачная или снежная погода – к ненастью.

Погода ясная и солнечная — наступающий год будет неурожайным.

У кого именины 14 ноября

Сегодня именины празднуют Григорий, Анна, Дмитрий, Филипп и Виктор.

Праздники и события 14 ноября

Международный день логопеда (International Speech Pathologist Day)

День эндокринолога

Всемирный день борьбы с сахарным диабетом (World Diabetes Day)

