Якщо зробите це у свято 14 листопада — приречете себе на безгрошів’я

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна довго валятися у ліжку

У п’ятницю, 14 листопада, за церковним календарем християни східного обряду в Україні вшановують апостола Пилипа. Він один із дванадцяти обраних учнів Ісуса Христа.

Пилип був одружений і виховував дочок. За праведне життя Господь наділив його даром творити чудеса. За його молитвами воскресали померлі, а багато язичників, почувши проповіді апостола, приймали християнство. Своє життя Пилип завершив мученицькою смертю на хресті, ставши одним з улюблених учнів Сина Божого.

У давні часи на святковому столі подавали в основному м’ясні та рибні страви. Господині звали гостей, а також не забували почастувати домовика хлібом та молоком. Після застілля було заведено обмінюватись із гостями їстівними подарунками.

Фото: freepik

Що не можна робити 14 листопада

Ходити до лісу — додому можна не повернутись.

Лінуватися — удача обійде стороною.

Довго валятися в ліжку — гроші перестануть водитись у гаманцях.

Народні прикмети 14 листопада

Ворони каркають – до потепління.

Хмарна або сніжна погода – до негоди.

Погода ясна і сонячна — прийдешній рік буде неврожайним.

У кого іменини 14 листопада

Сьогодні іменини святкують Григорій, Ганна, Дмитро, Пилип та Віктор.

Свята та події 14 листопада

Міжнародний день логопеда (International Speech Pathologist Day)

День ендокринолога

Всесвітній день боротьби із цукровим діабетом (World Diabetes Day)

Нагадаємо, що в Україні почав правити листопад. Раніше "Телеграф" писав, які свята та скільки вихідних буде цього місяця.