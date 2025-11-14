Рус

Якщо зробите це у свято 14 листопада — приречете себе на безгрошів’я

Тетяна Кармазіна
Дізнайтеся, чому сьогодні не можна довго валятися у ліжку

У п’ятницю, 14 листопада, за церковним календарем християни східного обряду в Україні вшановують апостола Пилипа. Він один із дванадцяти обраних учнів Ісуса Христа.

Пилип був одружений і виховував дочок. За праведне життя Господь наділив його даром творити чудеса. За його молитвами воскресали померлі, а багато язичників, почувши проповіді апостола, приймали християнство. Своє життя Пилип завершив мученицькою смертю на хресті, ставши одним з улюблених учнів Сина Божого.

У давні часи на святковому столі подавали в основному м’ясні та рибні страви. Господині звали гостей, а також не забували почастувати домовика хлібом та молоком. Після застілля було заведено обмінюватись із гостями їстівними подарунками.

обід з друзями
Що не можна робити 14 листопада

  • Ходити до лісу — додому можна не повернутись.
  • Лінуватися — удача обійде стороною.
  • Довго валятися в ліжку — гроші перестануть водитись у гаманцях.

Народні прикмети 14 листопада

  • Ворони каркають – до потепління.
  • Хмарна або сніжна погода – до негоди.
  • Погода ясна і сонячна — прийдешній рік буде неврожайним.

У кого іменини 14 листопада

Сьогодні іменини святкують Григорій, Ганна, Дмитро, Пилип та Віктор.

Свята та події 14 листопада

  • Міжнародний день логопеда (International Speech Pathologist Day)
  • День ендокринолога
  • Всесвітній день боротьби із цукровим діабетом (World Diabetes Day)

