Якщо зробите це у свято 14 листопада — приречете себе на безгрошів’я
Дізнайтеся, чому сьогодні не можна довго валятися у ліжку
У п’ятницю, 14 листопада, за церковним календарем християни східного обряду в Україні вшановують апостола Пилипа. Він один із дванадцяти обраних учнів Ісуса Христа.
Пилип був одружений і виховував дочок. За праведне життя Господь наділив його даром творити чудеса. За його молитвами воскресали померлі, а багато язичників, почувши проповіді апостола, приймали християнство. Своє життя Пилип завершив мученицькою смертю на хресті, ставши одним з улюблених учнів Сина Божого.
У давні часи на святковому столі подавали в основному м’ясні та рибні страви. Господині звали гостей, а також не забували почастувати домовика хлібом та молоком. Після застілля було заведено обмінюватись із гостями їстівними подарунками.
Що не можна робити 14 листопада
- Ходити до лісу — додому можна не повернутись.
- Лінуватися — удача обійде стороною.
- Довго валятися в ліжку — гроші перестануть водитись у гаманцях.
Народні прикмети 14 листопада
- Ворони каркають – до потепління.
- Хмарна або сніжна погода – до негоди.
- Погода ясна і сонячна — прийдешній рік буде неврожайним.
У кого іменини 14 листопада
Сьогодні іменини святкують Григорій, Ганна, Дмитро, Пилип та Віктор.
Свята та події 14 листопада
- Міжнародний день логопеда (International Speech Pathologist Day)
- День ендокринолога
- Всесвітній день боротьби із цукровим діабетом (World Diabetes Day)
