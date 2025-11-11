Одни обещают арктический холод, другие – тепло. Какому прогнозу погоды на зиму можно верить

Метеорологи используют разные методы, но некоторые из них точнее

Зима 2025/2026 в Украине и на большинстве территорий Европы должна быть умеренно теплой. Однако, например, в Польше наоборот прогнозируют холодную суровую зиму с сильными морозами.

Почему такая разница в прогнозах "Телеграфа" рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) в материале "Теплее, влажнее, скользче: прогноз на зиму, который удивит даже скептиков".

Что нужно знать:

Прогнозы погоды на длительные периоды составляются по разным методам, результаты которых могут иметь противоречивые результаты

Основным атмосферным процессом, определяющим зимы, является Южное колебание (ENSO)

По словам Балабуха, ведущие прогностические центры ЕС, Великобритании, Германии, Франции, Японии, США используют ансамблевые расчеты большого количества моделей для прогнозирования зимы. Эти данные использует Европа, в частности, Украина и Польша. Однако есть метод аналогов, основанный на поиске подобных метеорологических ситуаций в прошлом и анализе дальнейшего развития погоды после них.

Прогноз зимы 2025-2026

Отбираются определенные атмосферные процессы и анализируется, как они влияют на погодные условия зимой. В архиве метеорологических данных ищут аналогичные ситуации — то есть те, что наиболее похожие по характеристикам. Изучают дальнейшее развитие этих прошлых аналогов. Например, какая была погода через 5, 10 или 30 дней после них. На основе этого делают прогноз, предполагая, что и дальше погода будет развиваться аналогично.

Среди атмосферных процессов, определяющих зимнюю погоду Северного полушария, важную роль играет Южное колебание (ENSO) — периодические изменения температуры поверхности воды в тропическом Тихом океане. Его теплая фаза — Эль-Ниньо, а холодная — Ла-Нинья. Эль-Ниньо обычно способствует повышению температуры зимой, тогда как Ла-Нинья — холодным и снежным зимам", — говорит синоптик.

Эль-Ниньо способствует более теплым зимам, Ла-Нинья — холодным и снежным.

Она добавляет, что осенью и зимой 2025/2026 ожидается Ла-Нинья слабой интенсивности, которая, вероятно, в январе-марте перейдет в нейтральную фазу в начале 2026 г.

