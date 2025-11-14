Мечта каждого мужчины в СССР. В Украине продают легендарные часы (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Их разрабатывали для военных водолазов
В Украине продают старые советские часы "Восток Амфибия" за кругленькую сумму. Этот экземпляр производили еще в 1960-х годах.
Как указано на портале по продаже вещей, часы в рабочем состоянии, однако без ремешка. Продают этот раритет за 1350 грн.
На опубликованных продавцом фото видно, что у самих часов есть небольшие царапины и потертости. Кое-где на крышке есть пятна, которые можно отмыть. Однако крышку часов автору открыть не удалось, потому как сохранился механизм неизвестно. При этом продавец уверяет, что часы работают точно и отклонений нет.
Что известно о легендарных советских часах
"Восток Амфибия" — это серия советских наручных часов, которые производили на Чистопольском часовом заводе "Восток" с 1967 года. Во времена СССР многие мужчины мечтали именно об этих часах, ведь они были чрезвычайно крепкими.
Основные характеристики:
- Водонепроницаемость при погружении до 200 м. Сначала эту модель создавали именно для военных водолазов, поэтому она должна отвечать требованиям.
- Новейшая (на то время) система герметизации – задняя крышка на байонетном кольце, утолщенное стекло, которое под давлением только уплотняется, а не лопается.
- Автоматический подзавод.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что елочные игрушки времен СССР продают за сумасшедшие деньги.