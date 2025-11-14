Мечта каждого мужчины в СССР. В Украине продают легендарные часы (фото)

Их разрабатывали для военных водолазов

В Украине продают старые советские часы "Восток Амфибия" за кругленькую сумму. Этот экземпляр производили еще в 1960-х годах.

Как указано на портале по продаже вещей, часы в рабочем состоянии, однако без ремешка. Продают этот раритет за 1350 грн.

На опубликованных продавцом фото видно, что у самих часов есть небольшие царапины и потертости. Кое-где на крышке есть пятна, которые можно отмыть. Однако крышку часов автору открыть не удалось, потому как сохранился механизм неизвестно. При этом продавец уверяет, что часы работают точно и отклонений нет.

Объявления по продажам

Часы Восток Амфибия

Есть царапины на корпусе

Часы продают без ремешка

Что известно о легендарных советских часах

"Восток Амфибия" — это серия советских наручных часов, которые производили на Чистопольском часовом заводе "Восток" с 1967 года. Во времена СССР многие мужчины мечтали именно об этих часах, ведь они были чрезвычайно крепкими.

Основные характеристики:

Водонепроницаемость при погружении до 200 м. Сначала эту модель создавали именно для военных водолазов, поэтому она должна отвечать требованиям.

Новейшая (на то время) система герметизации – задняя крышка на байонетном кольце, утолщенное стекло, которое под давлением только уплотняется, а не лопается.

Автоматический подзавод.

