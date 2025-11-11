Прорыв "позднего совка": это единственные панельки в СССР, которые стали герметичными

Неожиданное технологическое решение изменило способность домов к сохранению тепла

Серия многоэтажных панельных домов "Т", которая возникла в последние десятилетия СССР, стала прогрессивной благодаря особой технологии стыков. Они собирались подобно конструктору LEGO, что радикально улучшило герметичность швов.

Что нужно знать:

Серия панельных домов "Т" появилась в позднем СССР

Дома серии "Т" собирались как конструктор LEGO

Особая технология улучшила герметичность стыков

Об этом "Телеграфу" рассказал заслуженный архитектор Украины, лауреат государственной премии Украины в области архитектуры, член-корреспондент Академии архитектуры Украины, профессор Сергей Юнаков.

По его словам, жилые здания, которые входили в серии Т, Т1, Т2, стали настоящим прорывом в строительных технологиях СССР. Панели, из которых они собирались, были зубчатыми как детали конструктора.

Именно это отличало серию Т от предыдущих – с прямыми панелями, которые соединялись швами. А зубчатые сегменты соединялись замками как LEGO.

"И вот такие панельки, они уже герметичными были на стыках. Это был такой прогрессив. Серия Т последних лет Советского Союза – отличная серия", – сказал Юнаков.

Жилой дом серии "Т" по адресу: Киев, ул. Приречная, 33

Стоит отметить, что серия "Т" была разработана в конце 70-х в "Киевпроекте" в связи с повышением требований качества жилья. Она предусматривала увеличение площадей и улучшение теплоизоляции зданий.

В Киеве массовая постройка таких зданий проходила с 1980 по 2005 годы. Было возведено более трех сотен 16-этажных домов, а 25-этажные строятся до сих пор.

Ранее профессор рассказал, как советские инженеры создали самые холодные дома. По его словам, некоторые советские дома имеют не только тонкие стены в 25 см, что меньше на 13 см, чем нужно, но и так называемые "хрущевские холодильники".