Мрія кожного чоловіка в СРСР. В Україні продають легендарний годинник (фото)
Його розробляли для військових водолазів
В Україні продають старий радянський годинник "Восток Амфібія" за кругленьку суму. Цей екземпляр виготовляли ще у 1960-х роках.
Як зазначено на порталі з продажу вживаних речей, годинник в робочому стані, однак без ремінця. Продають цей раритет за 1 350 грн.
На опублікованих продавцем фото видно, що сам годинник має невеликі подряпини та потертості. Подекуди на кришці є плями, які ймовірніше можна відмити. Однак кришку годинника автору відкрити не вдалось, тому як зберігся механізм не відомо. При цьому продавець запевняє, що годинник працює точно і відхилень немає.
Що відомо про легендарний радянський годинник
"Восток Амфібія" — це серія радянський наручних годинників, які виготовляли на Чистопольському годинниковому заводі "Восток" з 1967 року. В часи СРСР чимало чоловіків мріяло саме про ці годинники, адже вони були надзвичайно міцними.
Основні характеристики:
- Водонепроникність за занурення до 200 м. Спочатку цю модель створювали саме для військових водолазів, тому вона мала відповідати вимогам.
- Новітня (на той час) система герметизації — задня кришка на байонетному кільці, потовщене скло, яке під тиском тільки ущільнюється, а не лопається.
- Автоматичне підзаведення.
