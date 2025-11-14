Мрія кожного чоловіка в СРСР. В Україні продають легендарний годинник (фото)

Його розробляли для військових водолазів

В Україні продають старий радянський годинник "Восток Амфібія" за кругленьку суму. Цей екземпляр виготовляли ще у 1960-х роках.

Як зазначено на порталі з продажу вживаних речей, годинник в робочому стані, однак без ремінця. Продають цей раритет за 1 350 грн.

На опублікованих продавцем фото видно, що сам годинник має невеликі подряпини та потертості. Подекуди на кришці є плями, які ймовірніше можна відмити. Однак кришку годинника автору відкрити не вдалось, тому як зберігся механізм не відомо. При цьому продавець запевняє, що годинник працює точно і відхилень немає.

Оголошення з продажу

Годинник Восток Амфібія

Є подряпини на корпусі

Годинник продають без ремінця

Що відомо про легендарний радянський годинник

"Восток Амфібія" — це серія радянський наручних годинників, які виготовляли на Чистопольському годинниковому заводі "Восток" з 1967 року. В часи СРСР чимало чоловіків мріяло саме про ці годинники, адже вони були надзвичайно міцними.

Основні характеристики:

Водонепроникність за занурення до 200 м. Спочатку цю модель створювали саме для військових водолазів, тому вона мала відповідати вимогам.

Новітня (на той час) система герметизації — задня кришка на байонетному кільці, потовщене скло, яке під тиском тільки ущільнюється, а не лопається.

Автоматичне підзаведення.

