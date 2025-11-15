"Жар-пташка". Каким вышел финал серии "Золота бранка", и стоит ли ее читать (рецензия)
Отзыв на книги "Блиск", "Відблиск", "Спалах", "Жар", "Золото", "Жар-пташка" — серия наконец-то завершена
В ноябре 2025 года КСД выпустило долгожданную финальную часть серии "Золота бранка" от Рейвен Кеннеди под названием "Жар-пташка". "Телеграф" прочитал ее среди первых в Украине, и готов поделиться честным отзывом — стоит читать эту книгу и всю серию в целом.
О чем серия "Золота бранка"
В центре сюжета Аурин — необычная со всех сторон женщина, имеющая золотистые волосы, золотистую кожу и живущая… в золотой клетке. Король Мидас когда-то спас ее, и теперь держит в огромной клетке в своем золотом дворце как золотую птичку, как будто для того, чтобы она была в безопасности. Он заверяет Аурин в своей любви и приходит делить с ней кровать, однако также у него есть жена и целый гарем седлиц, всегда готовых его удовлетворить, даже на глазах у самой Аурин, пока та сидит в своей клетке перед ними.
Все считают, что Мидас владеет магией золота, однако на самом деле он использует Аурин и держит ее запертой, чтобы никто не узнал о ее способностях.
Золотая пленница проходит похищение, плен и войну, встречает жуткого командующего Рипа, и где-то в процессе понимает, что больше не хочет повиноваться манипуляторам.
В серии шесть книг — "Блиск", "Відблиск", "Спалах", "Жар", "Золото", "Жар-пташка". На русском серия называется "Золотая пленница" и вышло только пять книг "Блеск", "Блик", "Искра", "Свет", "Золото". Фон обложки первой книги очень темный, у второй светлее — и с каждой книгой светлеет еще больше, пока в последней не становится белоснежным. Это показывает, как с каждой книгой Аурин выбирается из своей клетки и расправляет крылья.
Первые две книги на 300 с лишним страниц, другие же на 600-700. Сцен 18+ в книгах достаточно много, особенно в финальной части. И они достаточно подробны.
О чем финальная часть "Жар-пташка"
Аурин и Слейд застряли в разных мирах и страдают, не в силах добраться друг до друга, как Равингер узнает, что на Орею наступает орда фейри, которые хотят покорить себе их земли. Но это также значит, что мост в Аннуин снова существует, а значит — он может добраться до своей пары. Но он не знает, что Аурин заключена и потеряла воспоминания, и на пути к их соединению много врагов, его собственный отец и даже смерть одного из них.
В финальной части, кроме Слэйда и Аурин, завершается также и истории Озрика и Риссы, Малины и Доммика, даже мать Равингера обретает покой. Но не все финалы счастливы.
Стоит ли читать "Золоту бранку"
Первая часть серии – самая ужасная. Я почти бросила читать после нее, продолжила только с упрямства, но не пожалела, дальше все гораздо лучше. Оказалось, это не только у меня такое мнение, но и на Goodrerads у первой книги "Блиск" самый низкий рейтинг 3,6, в то время как все остальные имеют стабильно больше 4.
Судьба Мидаса и отца Слейда, финал Аурин откровенно порадовали, но в целом имеются вопросики к финалу. Вся Орея и несколько героев остались во подвешенном состоянии, думаю, можно было бы завершить лучше.
А Слейд в финальной части — мечта женщины, плохо представляющей себе настоящие здоровые отношения. Он больше не отдельная личность, и кроме как быть с Аурин – больше решений не принимает. Особенно поразило, как легко он бросил на произвол судьбы собственное королевство, ради которого так когда-то надрывался. Очень романтично, но как-то жалко.
Ошибки
Отдельно разочаровали ошибки. Финал "Золотої бранки" фанаты ждали долго, а текст книги плохо вычитали — даже читая по диагонали я нашла две опечатки и одну грубую ошибку перевода. КСД, если вам не хватает людей не вычитку, обращайтесь ко мне, потому что на это больно смотреть.
Ранее "Телеграф" также рассказывал, стоит ли читать новый "дарк-роман" "Фантазма", который тоже вышел раньше в этом ноябре в Украине.