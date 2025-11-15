"Жар-пташка". Каким вышел финал серии "Золота бранка", и стоит ли ее читать (рецензия)

Отзыв на книги "Блиск", "Відблиск", "Спалах", "Жар", "Золото", "Жар-пташка" — серия наконец-то завершена

В ноябре 2025 года КСД выпустило долгожданную финальную часть серии "Золота бранка" от Рейвен Кеннеди под названием "Жар-пташка". "Телеграф" прочитал ее среди первых в Украине, и готов поделиться честным отзывом — стоит читать эту книгу и всю серию в целом.

О чем серия "Золота бранка"

В центре сюжета Аурин — необычная со всех сторон женщина, имеющая золотистые волосы, золотистую кожу и живущая… в золотой клетке. Король Мидас когда-то спас ее, и теперь держит в огромной клетке в своем золотом дворце как золотую птичку, как будто для того, чтобы она была в безопасности. Он заверяет Аурин в своей любви и приходит делить с ней кровать, однако также у него есть жена и целый гарем седлиц, всегда готовых его удовлетворить, даже на глазах у самой Аурин, пока та сидит в своей клетке перед ними.

Все считают, что Мидас владеет магией золота, однако на самом деле он использует Аурин и держит ее запертой, чтобы никто не узнал о ее способностях.

Золотая пленница проходит похищение, плен и войну, встречает жуткого командующего Рипа, и где-то в процессе понимает, что больше не хочет повиноваться манипуляторам.

В серии шесть книг — "Блиск", "Відблиск", "Спалах", "Жар", "Золото", "Жар-пташка". На русском серия называется "Золотая пленница" и вышло только пять книг "Блеск", "Блик", "Искра", "Свет", "Золото". Фон обложки первой книги очень темный, у второй светлее — и с каждой книгой светлеет еще больше, пока в последней не становится белоснежным. Это показывает, как с каждой книгой Аурин выбирается из своей клетки и расправляет крылья.

Первые две книги на 300 с лишним страниц, другие же на 600-700. Сцен 18+ в книгах достаточно много, особенно в финальной части. И они достаточно подробны.

О чем финальная часть "Жар-пташка"

Аурин и Слейд застряли в разных мирах и страдают, не в силах добраться друг до друга, как Равингер узнает, что на Орею наступает орда фейри, которые хотят покорить себе их земли. Но это также значит, что мост в Аннуин снова существует, а значит — он может добраться до своей пары. Но он не знает, что Аурин заключена и потеряла воспоминания, и на пути к их соединению много врагов, его собственный отец и даже смерть одного из них.

В финальной части, кроме Слэйда и Аурин, завершается также и истории Озрика и Риссы, Малины и Доммика, даже мать Равингера обретает покой. Но не все финалы счастливы.

Стоит ли читать "Золоту бранку"

Первая часть серии – самая ужасная. Я почти бросила читать после нее, продолжила только с упрямства, но не пожалела, дальше все гораздо лучше. Оказалось, это не только у меня такое мнение, но и на Goodrerads у первой книги "Блиск" самый низкий рейтинг 3,6, в то время как все остальные имеют стабильно больше 4.

Судьба Мидаса и отца Слейда, финал Аурин откровенно порадовали, но в целом имеются вопросики к финалу. Вся Орея и несколько героев остались во подвешенном состоянии, думаю, можно было бы завершить лучше.

А Слейд в финальной части — мечта женщины, плохо представляющей себе настоящие здоровые отношения. Он больше не отдельная личность, и кроме как быть с Аурин – больше решений не принимает. Особенно поразило, как легко он бросил на произвол судьбы собственное королевство, ради которого так когда-то надрывался. Очень романтично, но как-то жалко.

Ошибки

Отдельно разочаровали ошибки. Финал "Золотої бранки" фанаты ждали долго, а текст книги плохо вычитали — даже читая по диагонали я нашла две опечатки и одну грубую ошибку перевода. КСД, если вам не хватает людей не вычитку, обращайтесь ко мне, потому что на это больно смотреть.

Ошибки отмечены стикерами

Ранее "Телеграф" также рассказывал, стоит ли читать новый "дарк-роман" "Фантазма", который тоже вышел раньше в этом ноябре в Украине.