"Жар-пташка". Яким вийшов фінал "Золотої бранки", та чи варто читати цю серію (рецензія)

Відгук на книги "Блиск", "Відблиск", "Спалах", "Жар", "Золото", "Жар-пташка" — серія нарешті завершена

В листопаді 2025 року КСД випустило довгоочікувану фінальну частину серії "Золота бранка" від Рейвен Кеннеді під назвою "Жар-пташка". "Телеграф" прочитав її серед перших в Україні, та готовий поділитися чесним відгуком — чи варто читати цю книгу та всю серію загалом.

Про що серія "Золота бранка"

В центрі сюжету Аурін — незвичайна з усіх боків жінка, що має золотисте волосся, золотисту шкіру, і живе… в золотій клітці. Король Мідас колись врятував її, і тепер тримає у величезній клітці у своєму золотому палаці як золоту пташку, нібито щоб вона була у безпеці. Він запевняє Аурін у своєму коханні та приходить ділити з нею ліжко, проте також в нього є дружина і цілий гарем сідлиць, завжди готових його задовільнити, навіть на очах в самої Аурін, поки та сидить у своїй клітці перед ними.

Всі вважають, що Мідас володіє магією золота, проте насправді він використовує Аурін та тримає її запертою, щоб ніхто не дізнався про її здібності.

Золота бранка проходить викрадення, полон та війну, зустрічає моторошного командувача Ріпа, і десь в процесі розуміє, що більше не хоче коритися маніпуляторам.

В серії шість книжок — "Блиск", "Відблиск", "Спалах", "Жар", "Золото", "Жар-пташка". Фон обкладинки першої книги дуже темний, в другої світліший — і з кожною книгою світлішає ще більше, аж поки в останній не стає білосніжним. Це показує, як з кожною книгою Аурін вибирається далі зі своєї клітки та розправляє крила.

Перші дві книги на 300 з гаком сторінок, інші ж на 600-700. Сцен 18+ в книгах досить багато, особливо в фінальній частині. І вони досить детальні.

Про що фінальна частина "Жар-пташка"

Аурін та Слейд застрягли в різних світах і страждають, не в змозі дістатися один одного, як Равінгер дізнається, що на Орею наступає орда фейрі, які хочуть підкорити собі їх землі. Але це також значить, що міст в Аннуїн знову існує, а значить — він може дістатися до своєї пари. Але він не знає, що Аурін ув'язнена та втратила спогади, і на шляху до їх з'єднання багато ворогів, його власний батько, та навіть смерть одного з них.

У фінальній частині, крім Слейда та Аурін, завершується також і історії Озріка та Рісси, Маліни та Домміка, навіть матір Равінгера знаходить спокій та затишок. Але не всі фінали щасливі.

Чи варто читати "Золоту бранку"

Перша частина серії — найжахливіша. Я майже кинула читати після неї, продовжила лише з впертості, але не пожалкувала, далі все значно краще. Виявилося, це не тільки в мене така думка, а й на Goodrerads в першої книги "Блиск" найнижчий рейтинг 3,6, тоді як всі інші мають стабільно більше 4.

Доля Мідаса й батька Слейда, фінал Аурін відверто потішили, але в цілому до фіналу є питаннячка. Вся Орея та кілька героїв залишилися в підвішеному стані, думаю, можна було б завершити краще.

А Слейд у фінальній частині — мрія жінки, яка погано уявляє собі справжні здорові стосунки. Він більше не окрема особистість, і крім як бути з Аурін — більше рішень не приймає. Особливо вразило, як легко він кинув напризволяще власне королівство, задля якого так колись надривався. Дуже романтично, але якось жалюгідно.

Помилки

Окремо розчарували помилки. Фінал "Золотої бранки" фанати чекали довго, а текст книги погано вичитали — навіть читаючи по діагоналі я знайшла дві одруківки та одну грубу помилку перекладу. КСД, якщо вам не вистачає людей не вичитку, звертайтесь до мене, бо на це боляче дивитися.

Помилки відмічені стікерами

Раніше "Телеграф" також розповідав, чи варто читати новий "дарк-роман" "Фантазма", який теж вийшов раніше цього листопада в Україні.