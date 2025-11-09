"Фантазма". Стоит ли читать этот новый распиаренный "дарк-роман"

Книга должна заинтересовать любителей "Готиканы" и серии "Каравал"

В начале ноября в Украине представили новую фэнтези книгу "Фантазма" авторства Кейли Смит от издательства "Лаборатория". "Телеграф" одним из первых прочитал новинку и готов поделиться честным отзывом.

О чем книга "Фантазма"

Главная героиня — Офелия, которая с детства готовилась продолжить семейное дело некромантии, училась магии и была изолирована от общества, в то время как ее младшая сестра Женевьева жила почти полной жизнью. Но в один день их мать внезапно умирает, оставив детей в долгах, сестры ссорятся, и Женевьева убегает, чтобы пройти загадочную игру "Фантазма" в поместье Дьяволов, где встречаешься с самыми сокровенными страхами, можешь умереть и быть проклятым за любовь, но вознаграждение за победу — исполнение любого желания. Конечно же, Офелия бросилась в опасную игру вслед за сестрой и очень скоро заключила соглашение с дьявольски красивым фантомом, который мог отнять у нее 10 лет жизни и сердце.

В процессе игры девушка не только выяснила, что способна на убийство, но и впервые узнала, кто ее отец.

В книге 430 страниц, прочтение заняло около 6 часов.

Стоит ли читать "Фантазму"

Когда "Лаборатория" открыла предзаказ на "Фантазму", ее бурно обсуждали в украинском книжном сообществе в ТикТок, и ожидания были соответствующие.

Однако в процессе чтения в голове часто всплывал мем "Це ж було вже!". Сама игра "Фантазма" откровенно напоминает "Каравал" (как и самый большой сюжетный поворот, о котором подробнее рассказывать не будем, чтобы не спойлерить), а асоциальная главная героиня с голосами в голове, готовая броситься в объятия опасности, чтобы развлечься от скучной жизни — очень похожа на Корвину из "Готиканы". Отдаленно также есть схожести и с серией "Королівство нечестивих".

"Фантазма" и "Готикана" схожи даже обложками — те же готические очертания и розы

Многие смело называли "Фантазму" дарк-романом, однако это скорее просто фэнтези со сценами 18+ и убийствами.

В общем, если вам нравятся мрачные любовные истории и триллеры, и у вас нет завышенных ожиданий, "Фантазма" должна вам понравиться. Но если вы ищете чего-нибудь нового — поищите еще.

Что интересно – на сайте издательства указано, что это первая книга из серии "Лихі ігри". Но плюс "Фантазмы", что у нее завершенный финал, который не заставит страдать в ожидании продолжения, чтобы узнать, что же было дальше, как это часто бывает в неодиночных книгах.

