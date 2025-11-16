Огромный концертный зал превратился в груду обломков: каким был дворец "Железнодорожник" в Харькове, пока его не разрушила российская ракета

Фасад в виде гармони, фрески и музей — дворец "Железнодорожник" был одним из самых узнаваемых зданий в городе

Дворец "Железнодорожник" в Харькове долгие годы считался одним из выдающихся памятников архитектуры. Узнаваемый фасад, напоминающий растянутые меха гармони, и роскошные интерьеры сделали здание одной из наиболее ярких построек эпохи конструктивизма.

Дворец смог пережить Вторую мировую войну, но был разрушен российской ракетой в 2022 году. "Телеграф" расскажет детальнее, каким было это легендарное здание.

Как появился Дворец культуры "Железнодорожник" в Харькове

История здания началась в 1927 году, когда на улице Большая Панасовская заложили первый камень будущего Дворца рабочего — так объект назывался изначально. Место под строительство выбрали так, чтобы здание хорошо просматривалось с трех направлений. Его проект разработал академик архитектуры Александр Дмитриев при участии молодого архитектора Василия Верюжского, а расчет конструкций выполнил инженер Николай Аистов.

Cтроительство Дворца культуры железнодорожников. 1931 год

Строительство продолжалось пять лет — до ноября 1932-го, когда Дворец торжественно открыли. После открытия здание несколько раз меняло название и сначала называлось Домом культуры железнодорожников имени Сталина, а затем Домом культуры имени Ивана Котлова, Дом культуры железнодорожников Харькова.

Архитектура и неповторимые интерьеры

Дворец строили из кирпича. Фасад был выполнен в виде вогнутых поверхностей, которые одним напоминали растянутые меха гармони, а другим — занавес сцены.

Дворец культуры железнодорожников построен в стиле конструктивизма. Фото constructivism-kharkiv.com

Не менее впечатляющим был интерьер. Посетителей встречали крупные дугообразные и угловатые объемы помещений, ленточное остекление, отделка натуральным мрамором, гранитом и лабрадоритом, обилие латунной фурнитуры. Центральным элементом был зрительный зал на 800 мест, связанный арочным переходом с просторным фойе.

Особая гордость ДК — монументальные фрески художника Евгения Лансере. Они были созданы в 1930-е годы, повреждены во время Второй мировой, затем скрыты ширмами в 1950-х, неудачно реставрированы в 1970-х и профессионально восстановлены лишь в 2011–2012 годах.

Фрески в фойе написал художник Евгений Лансере. Фото moniacs.kh.ua

Как работал дворец

Во время Второй мировой войны здание пострадало, однако уже через неделю после освобождения Харькова здесь снова заработали музыкальные занятия для детей. Дворец быстро восстановили, сохранив его первоначальный облик.

В здании в разные годы работали Харьковский городской клуб самодеятельной и туристской песни, Киностудия железнодорожников, фотоклуб "Семафор", различные кружки для детей.

Значимое место занимал Музей истории Южной железной дороги, открытый здесь в 1967 году. За десятилетия он собрал уникальные экспонаты: чертежи Дмитриева, макеты станций и поездов, станционный колокол XIX века, диораму боев за Харьковский вокзал. В 2009 году музей обновили, а в 2014-м его коллекцию частично перенесли в другое здание.

Диорама боев за Харьковский вокзал. Фото moniacs.kh.ua

Разрушение здания

В 2022 году Дворец должен был отмечать свой 90-летний юбилей. Но вместо празднования 3 апреля здание получило первые повреждения от близких взрывов, а 18 августа концертный зал дворца поразила российская ракета.

Последствия удара по дворцу "Железнодорожник". Скриншот google.com/maps

На площади около 4000 квадратных метров вспыхнул пожар, который тушили почти сутки.