Дом в центре Харькова напоминает средневековый замок: кто в нем жил и какие легенды о нем ходят

Этому дому больше 120 лет

Дом на улице Девичьей, 3 в Харькове невозможно спутать с другими зданиями. Его готический силуэт с асимметричными фасадами, кирпичной кладкой без штукатурки и стрельчатыми окнами напоминает средневековый замок, средневековый замок, и это резко выделяет его среди соседних домов. Этот дом не только украшает улицу, но и хранит интересную историю, связанную с семьей филолога Александра Потебни.

"Телеграф" рассказывает про это здание в центре Харькова, которые некоторые считали и публичным домом, и католическим монастырем, и женским пансионом.

Когда и кем был построен дом

К 1880 году профессор Императорского Харьковского университета, Потебня владел участком на Подгорной улице в Харькове. В 1884 году он приобрел соседнюю усадьбу титулярного советника Егора Алексеевича Слатина на Девичьей улице, тем самым соединив владения в единый сквозной участок. После смерти Потебни в 1891 году имущество перешло к его супруге Марии и двум приемным сыновьям — Александру и Андрею.

Дом Потебни в Харькове

В начале XX века наследники решили перестроить старые дома. Проект новых зданий выполнил архитектор Харьковского технологического института Юлий Цауне, который также руководил строительством.

В 1903 году работы были завершены, и на Девичьей появились два четырехэтажных каменных дома в неоготическом стиле.

Проект дома Потебни. Фото otkudarodom.ua

Архитектурные особенности

Готическую стилизацию здания подчеркивали стрельчатые арки, крутые фронтоны, зубцы над террасами. Дом оборудовали по последнему слову техники: в нем было электричество, водопровод, канализация, а отопление подавала построенная недалеко котельная.

Каждая квартира занимала весь этаж и имела продуманную планировку: парадные и жилые комнаты, кабинет, детскую, кухню, ванную, помещения для прислуги. В некоторых квартирах были оранжереи, террасы и лаборатории. Дополняли комплекс хозяйственные пристройки — сараи, ледники, сушильни.

"Готический замок" в центре Харькова. Фото Facebook/Kseniya Kseniya

Кто жил в этом доме

Дом строился как доходный. Квартиры в нем предназначались для молодых специалистов, студентов и сотрудников университета, в том числе учеников самого Потебни.

До 1920 года дом принадлежал семье Потебни, а потом его национализировали.

Легенды о "публичном доме"

Готический вид дома и название улицы породили немало легенд. Существует версия, что здесь действовал пансион для девиц, другие называли его публичным домом. Но документальных подтверждений этим историям нет.

Как выглядит дом сейчас

Дом № 3 на улице Девичьей является памятником архитектуры местного значения и остается жилым. В 2020 году одна из квартир в этом доме была выставлена на продажу по цене 80 тысяч долларов.

Планировка квартиры в доме на улице Девичьей, 3 в Харькове

Покупателям предлагалась четырехкомнатная квартира на четвертом этаже с открытым балконом и застекленной лоджией, а также 15 оконно-дверных проемов, обеспечивающих панорамный вид на Харьков. Также указывалось, что в квартире можно установить камин и автономное отопление.

По состоянию на 2025 год в открытых источниках нет новых сведений об этом здании и о том, было ли оно повреждено во время военных действий.

