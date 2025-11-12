Здесь купались зимой под открытым небом и прыгали с трехметровой вышки: как выглядел легендарный городской бассейн в Ужгороде

Открытый бассейн "Спартак" в Ужгороде был больше, чем просто спортивный объект

В каждом городе есть места, которые навсегда остаются в памяти жителей — они связаны с теплыми воспоминаниями детства, спортивными достижениями или просто беззаботным отдыхом. В Ужгороде таким местом долгие годы был открытый бассейн "Спартак" — неотъемлемая часть городской истории и любимая локация для многих поколений ужгородцев. Здесь тренировались профессиональные спортсмены, проходили соревнования, а в выходные приходили семьи с детьми, чтобы провести время на свежем воздухе.

По одним данным "Спартак" построили в 1929, но по информации "Про Захід", строительные работы начались только в 1937 году. Руководил работами архитектор Шандор Ковош. На первом этаже здания обустроили, помимо удобных раздевалок, еще и небольшой ресторан с кофейней, которая выходила к тенистому городскому парку. Воду в бассейн набирали насосом из специально возведенного бетонного колодца в парке, очищали ее и подогревали. Чтобы набрать полный бассейн воды, системе требовалось 9 часов. Торжественное открытие бассейна состоялось 10 июля 1938 года.

Городской бассейн в Ужгороде на открытке 1943 г. Фото Transcarpathian Heritage

Бассейн не прекращал работы в годы войны. В советский период "Спартак" оставался популярным общественным и спортивным объектом. В будни здесь занимались пловцы и ватерполисты, а на выходных бассейн открывался для всех желающих. Ужгородцы вспоминают, что рядом находился круглый детский бассейн, а вокруг — ухоженные газоны, где можно было отдыхать на солнце.

Бассейн "Спартак" в Ужгороде, 1962 г. Фото Д. Шоломович

Еще одни яркие воспоминания связаны с зимними купаниями. После установки котельной бассейн стал работать и зимой: спортсмены и любители плавания выходили прямо из раздевалки в теплую воду, над которой кружил снег. Атмосфера была по-настоящему особенной. На территории "Спартака" была трехметровая вышка и две полутораметровые — здесь проходили международные соревнования по водному поло и плаванию.

Бассейн был любимым местом отдыха для многих горожан. Фото Uzhhorod Transkarpatia Guide

С годами исторический бассейн утратил свое первоначальное значение. В 2009 году объект перешел в частную собственность, а на его месте сегодня работает аквапарк "Аква Ріо Парк".

