Що робити восени з лавандою — 3 важливі і прості кроки

Лаванда восени також потребує догляду. Є три кроки, які необхідно зробити з лавандою до холодів.

Чудова ароматна лаванда — її ніжні сині суцвіття чарівно доповнять будь-яку клумбу. Чудово ця рослина виглядає в компанії з трояндами, чорнобривцями, ялівцями або з барбарисом.

Не всі знають, що робити з восени лавандою. Залишити до весни — не вихід, оскільки за зимові місяці вона може пропасти без догляду.

Важливо: Лаванда — дуже невибаглива і витривала рослина, що обожнює сонце і добре дренований грунт.

Що потрібно зробити з лавандою до морозів:

Обрізати на рівні трохи нижче за суцвіття. Занадто коротка обрізка протипоказана, у цьому випадку рослина витратить масу сил і часу на відновлення, але і без обрізки лаванда загущатиметься і вироджуватиметься. Навколо лаванди слід прибрати бур’яни, злегка копати ґрунт, забезпечуючи хороший повітрообмін. Удобрити суперфосфатом і сульфатом калію або калімагнезією (по 30-50 г кожного добрива на квадратний метр), злегка змішати з верхнім шаром ґрунту, щоб "мінералка" опинилася в землі, а не на її поверхні. Можна відразу замульчувати соломою або хвоєю шаром до 10-13 см.

Окремо зауважимо, що лаванда дуже любить обрізку, але не кардинальну. Щоб протягом багатьох років мати великий пухнастий кущ лаванди, слід за сезон акуратно обрізати кілька разів, особливо після цвітіння.

