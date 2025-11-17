Дерево "забыло" сбросить листья? Сделайте это прямо сейчас, иначе можете не дождаться урожая

Поздней осенью плодовые деревья не сбрасывают листья — почему? Чем обработать яблоню, если она к зиме не сбросила листья.

Иногда бывает так, что некоторые плодовые деревья на фоне общего листопада глубокой осенью остаются в листьях. Начинающий садовод может не заметить этого и махнуть рукой, однако такие деревья в зиму войдут особенно уязвимыми. И чтобы растение не погибло, а тем более для сохранности будущих урожаев, следует кое-что сделать.

Важно знать: Если дерево не сбрасывает листья вовремя, это означает, что у него нарушен гормональный баланс, регулирующий переход в состояние зимнего покоя.

Почему плодовое дерево может не сбросить листву осенью

Чаще всего такая ситуация складывается с поздними сортами, менее чувствительными к короткому световому дню.

Задерживает обычный осенний листопад и избыток азота при остром дефиците калия, фосфора или бора. Среди других причин: долгая тёплая и слишком влажная осень и/или сильная летняя засуха. Все эти условия способны негативно влиять на способность деревьев сбрасывать листья.

Что будет с деревом, что не сбросило листья на зиму

Если дерево входит в морозы с зеленым несброшенным листом, его камбий и почки не готовы к снижению температур и остаются чрезвычайно уязвимыми. Это чревато подмерзанием ствола и гибелью плодовых почек даже в условиях несильных холодов.

Как заставить дерево сбросить листья

В этих целях используются дефолианты. Наиболее доступный и простой способ: обработать 5-7%-ным раствором мочевины. Другой вариант: использовать 2%-ный раствор сульфат цинка. Третий вариант: совместить 3-4% раствор мочевины плюс 1-1.5% раствор сульфата цинка и добавить сюда 0.2-0.3%-ный раствор медного купороса. Это создаст искусственный стресс и запустит природный листопад. В последнем варианте вы обеспечите еще и дополнительную защиту от грибков и гнилей .

